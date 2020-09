Nokia 3.4 और Nokia 2.4 स्मार्टफोन को ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया है। Nokia 3.4 को अक्टूबर की शुरुआत में ग्लोबली सेल के लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा। Nokia 3.4 की शुरुआती कीमत 159 EUR है। भारतीय रुपये में यह कीमत 13,700 रुपये होते हैं। यह डिवाइस Fjord, Dusk और Charcoal कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। वहींं Nokia 2.4 को सितंबर के अंत में ग्लोबली बिक्री के लिए पेश कर दिया जाएगा। इस फोन की शुरुआती कीमत 119 EUR है। Also Read - नोकिया तैयार कर रही एंड्रॉयड फीचर फोन, वीडियो और स्केच आए सामने

More power when you need it. Nokia 3.4 is here. Featuring high-tech AI technology, this device is made for every top agent 🕴️ Also Read - नोकिया ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, जानिए क्या है फीचर और स्पेसिफिकेशन्स

Watch along now: https://t.co/6AMzZ6EoKx#OnlyGadgetYouNeed pic.twitter.com/ZI1bousHy1

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 22, 2020