Nokia 3 में बेहतर परफॉर्मेंस के साथ कैमरा हुआ अपडेट

​हाल ही में Nokia 6 को नवंबर 2017 का सिक्योरिटी पैच प्राप्त हुआ है, वहीं अब खबर कि कंपनी ने Nokia 3 के लिए बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस के साथ अपडेट उलपब्ध कराया है। Nokia 3 के लिए उपलब्ध कराया गया अपडेट प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जहां इसे “New Camera release for Nokia 3″ नाम दिया गया है। जो कि जो कि इसके खराब प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए माना जाता है नोकिया ने अपडेट के किसी विशिष्ट विवरण को शेयर नहीं किया है। Also Read - Nokia G21 हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 90Hz डिस्प्ले समेत मिलेंगे कमाल के फीचर्स

सबसे पहले GSMArena पर इस अपडेट की जानकारी दी गई। वहीं प्ले स्टोर पर दी गई इसकी जानकारी के अनुसार यह कैमरा एप अपडेट अब version 6.0090.07 पर उपलब्ध होगा और इसके लिए एंड्राइड 7.0 नौगट या उससे उपर के वर्जन की आवश्यकता होगी। एचएमडी ग्लोबल के चीफ प्रोडक्ट आॅफिसर Juho Sarvikas ने हाल ही में एक ट्विट के माध्यम से जानकारी दी, कि कंपनी नोकिया एंड्राइड स्मार्टफोन के सभी रेंज के स्मार्टफोन के लिए लुमिया कैमरा एप यूआई पर कार्य कर रही है। हालांकि नया अपडेट लुमिया कैमरा एप यूआई नहीं है। इसे भी देखें: 5.2-इंच डिसप्ले के साथ लॉन्च हुआ Intex Aqua Lions T1, कीमत 4,999 रुपए Also Read - CES 2022: Nokia ने उतारे 4 नए स्मार्टफोन, कीमत 7,400 रुपये से 18,000 रुपये तक

चूंकि हम अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहां उल्लेख करना भी उचित है कि, एचएमडी ग्लोबल ने हाल ही में आधिकारिक घोषणा की है कि नोकिया-ब्रांडेड स्मार्टफोन की वर्तमान लाइनअप Android P अपडेट के लिए योग्य होंगे। कंपनी ने हाल ही में Nokia 7 और Nokia 8 को भारत में रिलीज किया है और Nokia 5, Nokia 6, Nokia 2 और Nokia 3 को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। इसे भी देखें: सैमसग Galaxy S8 और S8+ अब माइक्रोसॉफ्ट आॅनलाइन स्टोर पर हुए उपलब्ध

Nokia 3 की बात करें तो इसकी कीमत 9,499 रुपए है और यह एचएमडी ग्लोबल के बजट स्मार्टफोन लाइनअप के अंतर्गत पेश किया गया है। इसमें 8-मेगापिक्सल का रियर व फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 5-इंच का एचडी डिसप्ले, 1.3गीगाहर्ट्ज के साथ MediaTek MT6737 चिपसेट, 2जीबी रैम और 16जीबी इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसके अलावा इसमें हाइब्रिड मैमोरी कार्ड स्लॉट मौजूद है। पावर बैकअप के लिए 2,650एमएएच की बैटरी है।

Also Read in English: Nokia 3 camera updated with performance improvements