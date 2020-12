Nokia 5.4 : Android 11, 48MP क्वाड रियर कैमरे के साथ लॉन्च हुआ मिड बजट स्मार्टफोन, जानें कीमत

Global ने 5.4 को आज लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन को आज यूरोपीय बाजार में लॉन्च किया गया है। ने अपने इस मिड रेंज स्मार्टफोन के साथ ही Plus एंट्री लेवल स्मार्टफोन भी लॉन्च किया है। आपको बता दें कि Nokia ने इस साल Nokia 5 सीरीज में पहले ही को लॉन्च कर चुका है। को कंपनी ने Nokia 5.3 के मुकाबले अपग्रेडेड फीचर के साथ लॉन्च किया है। ये 48MP के क्वाड रियर कैमरा सेट-अप के साथ आता है। फोन के बेस वेरिएंट की कीमत EUR 189 (लगभग 16,900 रुपये) है। वहीं, फोन डस्क और पोलर नाइट कलर ऑप्शन के साथ आता है। Also Read - Nokia C1 Plus : Android 10 Go के साथ लॉन्च हुआ कंपनी का सस्ता स्मार्टफोन, जानें कीमत

Nokia 5.4 के स्पेसिफिकेशन्स

ये स्मार्टफोन 6.39 इंच के + डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में पंच-होल डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जिसमें सेल्फी कैमरे को लेफ्ट में अलाइन किया गया है। फोन की बॉडी में पॉलीकार्बोनेट मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। फोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है। इसका कैमरा डिजाइन की तरह ही दिया गया है। चारों कैमरे एक सर्कुलर बैंड में फिट किया गया है। साथ ही, इसमें फ्लैश भी दिया गया है। फोन के कैमरे की खास बात ये है कि इसमें कैमरा मोड दिया गया है। Also Read - Vivo X60 होगा दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन, जानें फीचर्स

फोन में 48MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फोन में अल्ट्रा वाइड, डेप्थ और मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। फोन में सेल्फी के लिए 16MP का कैमरा दिया गया है। Nokia 5.3 पर काम करता है। फोन तीन स्टोरेज ऑप्शन्स- 4GB + 64GB, 4GB RAM + 128GB और + 64GB में आता है। फोन की इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए एक्सपेंड की जा सकती है। फोन को पावर देने के लिए 4,000mAh की बैटरी दी गई है। ये Type चार्जिंग जैक के साथ आता है। फोन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। फोन के बैक में रियर माउंटेड कैमरा सेंसर दिया गया है। Also Read - Moto G9 Power की पहली सेल आज, कैशबैक ऑफर्स के साथ खरीदें 6000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन