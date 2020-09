Nokia 7.3 5G, Nokia 3.4 और Nokia 2.4, 22 सितंबर को हो सकते हैं लॉन्च

HMD Global इस महीने अपने नए Nokia स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से नए Nokia स्मार्टफोन्स के लॉन्च डेट को कंफर्म किया है। Nokia के नए स्मार्टफोन्स 22 सितंबर को ग्लोबली लॉन्च किए जाएंगे। इस इवेंट में मुख्य तौर पर बजट रेंज के डिवाइसेज Nokia 2.4 और Nokia 3.4 को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा मिड बजट रेंज में Nokia 7.3 5G को भी अनाउंस किया जा सकता है। इन डिवाइसेज के बारे में पिछले कई महीनों से लीक्स सामने आ रहे हैं। Also Read - इस तारीख को लॉन्च हो सकता है Nokia 7.3 स्मार्टफोन, मिल सकता है 5G सपोर्ट

Nokia के इस 22 सितंबर के इवेंट का आयोजन 4pm BST (8:30pm IST) बजे किया जाएगा। कंपनी ने अपने ऑनलाइन इवेंट के बारे में जानकारी को शेयर करते हुए लिखा है, "Join us as we unveil a new chapter for Nokia phones with a very special guest." जो कि यह दर्शाता है कि इस इवेंट में एक से ज्यादा डिवाइसेज को लॉन्च किए जाएंगे। हालांकि, अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कौन-कौन से डिवाइसेज लॉन्च किए जाएंगे।

पिछले दिनों सामने आए लीक्ड रिपोर्ट्स की बात करें तो Nokia 2.4 और Nokia 3.4 के कुछ फीचर्स सामने आए हैं। Nokia 2.4 को 3GB RAM + 64GB स्टोरेड के साथ लॉन्च किया जा सकता है। फोन में 4,500mAh की बैटरी और MediaTek Helio P22 SoC का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह फोन 10,000 रुपये की प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, Nokia 3.4 की बात करें तो इसे मिड प्राइस रेंज में 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है।

Nokia 3.4 के संभावित फीचर्स की बात करें तो ये 6.52 इंच के HD+ पंच-होल डिस्प्ले पैनल के साथ आ सकता है। इसके डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 720 x 1,600 पिक्सल दिया जा सकता है। फोन के स्क्रीन का आसपेक्ट रेश्यो 20:9 हो सकता है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 460 SoC के साथ आ सकता है। फोन को 3GB RAM + 64GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। फोन के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेट-अप (13MP + 5MP + 2MP) दिया जा सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा दिया जा सकता है। यह फोन 4,000mAh बैटरी बैक-अप के साथ आ सकता है।

Nokia 7.3 5G के फीचर्स की बात करें तो इसे Qualcomm Snapdragon 690 SoC के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 24MP सेल्फी कैमरा और 48MP/64MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। यह स्मार्टफोन 4,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हो सकता है, जिसमें 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी जा सकती है।