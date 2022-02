Nokia 8 यूजर्स के लिएं कंपनी ने जारी किया एंड्राइड 8.0 Oreo Beta वर्जन

नोकिया ब्रांड की लाइसेंसधारक कंपनी HMD Global अपने उस प्रोमिस को निभा रही है, जिसमें उसने कहा था कि वह नए एंड्राइड स्मार्टफोन को समय पर सॉप्टवेयर अपडेट उपलब्ध कराती रहेगी। कंपनी ने हाल ही में एंड्राइड 8.0 Oreo beta वर्जन को अपने फ्लैगशिप डिवाइस Nokia 8 के लिए पेश किया है। कंपनी द्वारा अब तक पेश किए गए किसी भी फोन को एंड्राइड 8.0 Oreo पर पेश नहीं किया गया है। Also Read - Nokia G21 हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 90Hz डिस्प्ले समेत मिलेंगे कमाल के फीचर्स

HMD Global के चीफ प्रोडेक्ट ऑफिसर Juho Sarvikas ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्विटर कर इस बात की जानकारी दी कि 8.0 Oreo beta वर्जन को Nokia 8 के लिए पेश कर दिया गया है। फिलहाल यह सिर्फ Nokia 8 के लिए पेश किया गया है। इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि नोकिया के बाकि फोन भी इसमें शामिल होंगे। इसे भी देखें: गूगल प्ले स्टोर पर Skype पहुंचा 1 बिलियन डाउनलोड तक

Announcing Nokia phones beta labs! Be the first to test #AndroidOreo on #Nokia8 (physical Oreos not included!) https://t.co/91uhqstnnm pic.twitter.com/GNiNrK31B0

— Juho Sarvikas (@sarvikas) October 25, 2017