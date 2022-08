Nokia ने आज Nokia 8210 4G के रूप में नया फीचर फोन भारत में लॉन्च कर दिया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह नया फोन 3.8-inch QVGA डिस्प्ले, Unisoc T107 प्रोसेसर, 128MB RAM और 48MB स्टोरेज के साथ आता है। स्टोरेज को आप 32GB तक बढ़ा सकते हैं। Also Read - Nokia T10 टैबलेट के साथ लॉन्च हुए 3 नए फीचर फोन, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

दाम की बात करें, तो Nokia 8210 की कीमत 3,999 रुपये सेट की गई है। यह फोन डार्क ब्लू और रेड कलर ऑप्शन में आता है, जिसे आप Nokia India और Amazon वेबसाइट के जरिए खरीद सकते हैं। कंपनी फोन पर 1 साल तक की रिप्लेसमेंट गारंटी भी दे रही है। Also Read - Nokia C21 Plus भारत में लॉन्च, फोन की खरीद पर FREE मिलेगा Nokia Wired Buds

Here’s the all new Nokia 8210 4G. Inspired by yesterday, built for tomorrow. 27 days of stand-by time, 2.8” display, wireless FM radio & MP3 player and a 1-year replacement guarantee.

