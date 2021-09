Nokia C01 Plus स्मार्टफोन सोमवार (13 सितंबर) को भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया। नोकिया ब्रांड के फोन बनाने वाली कंपनी HMD Global का कहना है कि Nokia C-series के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो फीचर फोन से स्मार्टफोन में अपग्रेड करना चाहते हैं। नोकिया का यह नया फोन Android 11 (Go Edition) ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस सस्ते स्मार्टफोन में HD+ स्क्रीन और 3000mAh बैटरी जैसी खूबियां मिलेंगी। आइए इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। Also Read - Nokia G50 को जल्द किया जाएगा लॉन्च, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत का हुआ खुलासा

Nokia C01 Plus की कीमत और उपलब्धता

नोकिया C01 प्लस स्मार्टफोन एक वेरिएंट में आया है। इसकी कीमत 5,999 रुपये है। यह सस्ता स्मार्टफोन ब्लू और पर्पल कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इसे प्रमुख ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। Also Read - Deal of the Day: आज स्मार्टफोन और स्पीकर समेत कई आइटम्स को सस्ते में खरीदें, मिल रहा Discount

इस स्मार्टफोन के साथ कंपनी ने JioExclusive offer की भी घोषणा की है। इसके तहत रिलायंस जियो कस्टमर्स को Nokia C01 Plus पर 10 पर्सेंट का डिस्काउंट मिलेगा, यानी जियो कस्टमर्स इस फोन को 5,399 रुपये में खरीद सकते हैं। रिटेल स्टोर और MyJio app के माध्यम से ग्राहक इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा 249 रुपये या इससे अधिक का रिचार्ज करने वाले जियो सब्सक्राइबर्स को 4 हजार रुपये के अतिरिक्त फायदे मिलेंगे। Also Read - Nokia G50 5G की डिजाइन लॉन्च से पहले हुई लीक, जानें सारी डिटेल

Nokia C01 Plus के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

नोकिया के इस सस्ते स्मार्टफोन में 5.45 HD+ डिस्प्ले दिया गया है। फोन octa-core Unisoc SC9863A प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 2GB RAM और 16GB इंटरनल स्टोरेज है। फोन के स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड की मदद से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है।

Nokia C01 Plus के रियर में एलईडी फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। Nokia C-series के इस लेटेस्ट फोन में 3000mAh की बैटरी दी गई है। यह रिमूवेबल बैटरी है, यानी इसे फोन से निकाला जा सकता है। यह स्मार्टफोन Android 11 (Go Edition) ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है और डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है।