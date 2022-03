Nokia C01 Plus को भारत में पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था। हालांकि, उस वक्त फोन सिंगल 2GB RAM और 16GB स्टोरेज वेरिएंट में आया था। वहीं, अब कंपनी ने इसका नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जो है 2GB RAM और 32GB स्टोरेज। नोकिया सी01 प्लस के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो यह बजट फोन Android 11 Go एडिशन पर काम करता है। इसमें 5.45-inch HD+ का डिस्प्ले दिया गया है। वहीं, फोन की बैटरी 3000mAh की है। Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: 29 मई तक IPL 2022 देखने के लिए Disney+ Hotstar वाले 3 बेस्ट प्लान्स

Nokia C01 Plus Price in India

पहले Nokia C01 Plus को 2GB RAM और 16GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया था, जिसकी कीमत 6,299 रुपये है। वहीं, अब लॉन्च हुअ फोन के नए वेरिएंट 2GB RAM और 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत केवल 6,799 रुपये तय की गई है। बता दें, यह फोन ब्लू और ग्रे कलर ऑप्शन में आता है। फोन की सेल 28 मार्च से शुरू हो चुकी है।

सेल ऑफर की बात करें, तो Nokia ने Reliance Jio के साथ पार्टनर्शिप में JioExclusive ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के बाद आप इस फोन के 16GB स्टोरेज वेरिएंट को केवल 5,699 रुपये और 32GB स्टोरेज वेरिएंट को 6,199 रुपये में खरीद सकेंगे। इसके लिए आपको फोन खरीदते वक्त UPI के जरिए JioExclusive ऑफर एक्टिवेट करना होगा। 30 मिनट बाद आपका कैशबैक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।

Nokia C01 Plus Specifications

नोकिया सी01 प्लस में Android 11 Go वर्जन पर काम करता है। इसमें 5.45 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 720×1440 पिक्सल है। इसके अलावा, फोन अज्ञात octa-core प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 2GB RAM और 32GB तक की स्टोरेज मिलती है। माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए आप फोन की स्टोरेज को 128GB तक बढ़ा सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए Nokia ने इस फोन में सिंगल 5MP का रियर कैमरा और सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 2MP का कैमरा दिया गया है।

फोन की बैटरी 3000mAh की है। चार्जिंग के लिए फोन में microUSB 2.0 पोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई, ब्लूटूथ और 4जी एलटीई सपोर्ट शामिल है।