Nokia C1 Plus 5MP सेल्फी और 5MP रियर कैमरा के साथ होगा लॉन्च!

Nokia (नोकिया) ने 2019 के अंत में कॉम्पैक्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन की घोषणा की थी। लीक रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन का अपडेटिड वर्जन TA-1312 मॉडल नंबर के साथ पेश किया जा सकता है, जो होगा। ये मॉडल नंबर Eurasian Economic Commission ( ) अथॉॉरिटी पर स्पॉट हुआ था। Nokia Power User ने अब Nokia C1 Plus की कुछ स्पेसिफिकेशंस का खुलासा किया है। इससे उम्मीद मिलती है कि इस फोन को जल्द ही मार्केट में पेश किया जा सकता है।

Nokia C1 Plus Expected specifications

Nokia C1 Plus को कैपेबिलिटी के साथ पेश किया जा सकता है। लीक रिपोर्ट के मुताबिक Nokia C1 Plus में 5.45-inch डिस्प्ले के साथ + रिजॉल्यूशन मिल सकता है। फोन में 1.4GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया जा सकता है। हालांकि ये प्रोसेसर कौन सा होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। Nokia C1 Plus को रेड और ब्लू कलर ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। यह डिवाइस 2,500mAh बैटरी के साथ आ सकता है।

Nokia C1 Plus को 1जीबी रैम के साथ 16जीबी स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जा सकता है। फोन की स्टोरेज को बढ़ाने के लिए माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट भी मिल सकता है। फोन में 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेल्फी औक वीडियो कॉलिंग के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा फोन के बैक में 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया जा सकता है। इसके अलावा ग्लोबल और फोन पर भी काम कर रही हैं, जिन्हें जल्द ही मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि Nokia C1 Plus को इन 2 फोन के साथ लॉन्च किया जाएं।