Nokia C2 2nd Edition को फरवरी में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 टेक इवेंट के दौरान पेश किया गया था। इस फोन के साथ-साथ नोकिया ने Nokia C21 और Nokia C21 Plus को भी लॉन्च किया था लेकिन उस वक्त कंपनी ने Nokia C2 2nd Edition की कीमत का खुलासा नहीं किया था। अब कंपनी ने इस फोन को यूरोप में बिक्री के लिए पेश कर दिया गया है। Also Read - Nokia C01 Plus का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च, कीमत 7000 रुपये से है कम

Nokia C2 2nd Edition को यूरोप में 79 यूरोस की कीमत पर बेचा जा रहा है। यह फोन अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में भी जल्द आ सकता है। यह फोन ग्रे और ब्लू कलर के ऑप्शन में उपलब्ध होगा। Also Read - Nokia PureBook Pro 17.3 और Nokia PureBook Pro 15.6 लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले और प्रोसेसर

इस फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 5.7 इंच का IPS डिस्प्ले पैनल होगा, जिसका रेजलूशन 960 x 480 पिक्सल है। इसमें MediaTek quad-core का एंट्री लेवल प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन 1GB और 2GB RAM के साथ 32GB स्टोरेज की सुविधा देता है। Also Read - Nokia ने पेश किए 3 सस्ते स्मार्टफोन, 4GB तक RAM समेत मिल रहे कई दमदार स्पेसिफिकेशन

इस फोन में एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी है। यह फोन Android 11 Go edition ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। कंपनी ने इसके लिए वादा किया है कि इसमें अगले 2 सालों तक सिक्योरिटी पैच अपडेट आते रहेंगे।

कैमरा, बैटरी और कनेक्टिविटी

कैमरा फीचर की बात करें तो इस फोन के पिछले हिस्से पर 5MP का एक कैमरा और LED फ्लैश दिया गया है। वहीं फोन के अगले हिस्से पर भी 5MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है।

इस फोन में 2,400mAh की battery दी गई है, जो 5W के Fast Charging सपोर्ट के साथ आती है। इस फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है, उसके बदले फोन में सिर्फ फेस लॉक की सुविधा दी गई है।

Nokia C2 2nd Edition में कनेक्टिविटी के लिए भी डुअल सिम सपोर्ट, 4G LTE,2.4GHz Wi-Fi, GPS, माइक्रो यूएसबी पोर्ट, और एक 3.5mm audio jack समेत बहुत सारे खास फीचर्स दिए गए हैं।