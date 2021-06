Nokia C20, Nokia G10, Nokia G20, Nokia X10 और Nokia X20 जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाले हैं। इन फोन्स की SAR Value को भारत रीजन के तहत कंपनी की ग्लोबल वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है। HMD Global ने ग्लोबल स्तर पर छह स्मार्टफोन्स नोकिया C10, नोकिया C20, नोकिया G10, नोकिया G20, नोकिया X10 और नोकिया X20 को अप्रैल में ही पेश कर दिया था। हालांकि, अभी तक इनमें से किसी भी स्मार्टफोन ने भारत में एंट्री नहीं ली है। जल्द ही लॉन्च होने वाले इन फोन्स की लिस्ट में इन छह फोन्स में से एक हैंडसेट Nokia C10 शामिल नहीं है। Also Read - Nokia C30 के स्पेसिफिकेशन्स का हुआ खुलासा, मिलेगी 6000mAh बैटरी

Nokia की ग्लोबल वेबसाइट में एक SAR वेल्यू पेज है, जिसमें सभी मॉडल्स की SAR (Specific Absorption Rate) वेल्यू को रीजन फिल्टर के साथ जांचा जा सकता है। यानी किस मॉडल्स की किस रीजन में कितनी SAR वेल्यू है, यह इस पेज से पता लगाया जा सकता है। पेज पर भारत सिलेक्ट करने पर एक लिस्ट दिखाई देती है। इसमें लास्ट में नोकिया C20, नोकिया G10, नोकिया G20, नोकिया X10 और नोकिया X20 का नाम दिया गया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इन हैंडसेट को भारत में जल्द ही लॉन्च कर सकती है।

Nokia स्मार्टफोन्स की कीमत

अप्रैल में ग्लोबल बाजार में पेश हो जाने के कारण इन फोन्स में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन्स के बारे में पहले ही काफी कुछ पता है। साथ ही इनकी कीमत भी पता है।

Nokia C10 की शुरुआती कीमत EUR 79 (लगभग 7,000 रुपये) है। यह इसके बेस वेरिएंट 1GBRAM+16GB स्टोरेज के दाम हैं। इसके अन्य वेरिएंट्स में 1GB+32GB और 2GB+16GB स्टोरेज मिलता है। वहीं, Nokia C20 के 1GB+16GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत EUR 89 (लगभग 7,900 रुपये) है। इसके दूसरे वेरिएंट में 1GB RAM के साथ 16GB स्टोरेज और तीसरे वाले वेरिएंट में 2GB RAM और 32GB स्टोरेज मिलता है।

इसके अलावा Nokia G10 की कीमत EUR 139 (लगभग 12,300 रुपये) से शुरू है। यह इसके वेरिएंट की कीमत है, जिसमें 3GB RAM के साथ 32GB स्टोरेज मिलता है। यह 4GB RAM और 64GB स्टोरेज ऑप्शन में भी आता है। G20 के बेस वेरिएंट 4GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज की कीमत EUR 159 (लगभग 14,000 रुपये) है। इसके दूसरे वेरिएंट में 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है।

नोकिया X10 की शुरुआती कीमत EUR 309 (लगभग 27,400 रुपये) है। इसके तीन वेरिएंट आते हैं। इसमें 6GB+64GB, 6GB+128GB और 4GBRAM+128GB स्टोरेज शामिल हैं। नोकिया X20 की शुरुआत कीमत EUR 349 (लगभग 31,000 रुपये) है। इसके दो वेरिएंट मिलते हैं। एक में 6GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज और दूसरे में 8GB RAM के साथ 128GB का स्टोरेज दिया गया है।

Nokia फोन्स में दिए गए ये स्पेसिफिकेशन्स

Nokia C सीरीज एंट्री लेवल, G सीरीज मिड रेंज और X सीरीज कंपनी की टॉप ऑफ द लाइन सीरीज है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Nokia C सीरीज के दोनों फोन्स Android 11 पर आधारित Go edition पर चलते हैं। वहीं, G सीरीज के दोनों फोन्स और Nokia X सीरीज के दोनों फोन्स Vanilla Android 11 पर काम करते हैं। Nokia X10 और Nokia X20 फोन्स 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं।