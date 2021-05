HMD Global एक नए स्मार्टफोन Nokia C20 Plus पर काम कर रही है। इसे बैंचमार्किंग साइट Geekbench पर देखा गया है। इससे इस अपकमिंग फोन के कई प्रमुख स्पेसिफिकेशंस की जानकारी मिली है। पिछले महीने कंपनी ने Nokia G10, Nokia G20, Nokia C10 और Nokia C20 जैसे कई Nokia फोन्स की घोषणा की थी। Nokia C20 Plus के नाम से पता चल रहा है कि C20 का बेहतर वर्जन होगा। Also Read - Vivo Y73 2021 और V21e 5G जल्द हो सकते हैं लॉन्च, 8GB RAM के साथ मिलेंगे ये स्पेसिफिकेशंस

Nokia C20 Plus के संभावित स्पेसिफिकेशंस

Geekbench 5 लिस्टिंग के अनुसार, Nokia C20 Plus को 3GB RAM (रैंडम एक्सेस मेमोरी) के साथ उतारा जा सकता है। साथ ही लिस्टिंग में यह भी पता चला है कि यह फोन Android 11 OS (ऑपरेटिंग सिस्टम) पर काम करेगा। लिस्टिंग में इस अपकमिंग स्मार्टफोन में मिलने वाला चिपसेट का नाम नहीं बताया है। इससे संबंधित यह जानकारी है कि कंपनी इसे Unisoc प्रोसेसर के साथ लॉन्च कर सकती है। इस हैंडसेट को Geekbench के Single-Core टेस्ट में 126 प्वाइंट्स और Multi-Core में 476 प्वाइंट्स मिले हैं। इसे देखकर संकेत मिल रहे हैं कि इसे Unisoc SC9863A Chipset के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो Nokia C20 में है।

Nokia C20 Plus में मिल सकता है बड़ा बैटरी पैक

प्रोसेसर और RAM के अलावा कंपनी के इस अपकमिंग फोन Nokia C20 Plus में C20 से बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद की जा रही है। हाल ही में एक लीक में दावा किया गया था कि यह फोन 5,000mAh बैटरी से लैस होगा, जबकि C20 में 3,000mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया था कि C20 Plus में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। बता दें कि C20 में 5MP का सिंगल रियर कैमरा दिया गया है।

कुछ खबरों के अनुसार, कंपनी इस फोन के अलावा Nokia C30 पर भी काम कर रही है, जो 6,000mAh, डुअल रियर कैमरा और रियर फेसिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ उतारा जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत €100 (लगभग 9,000 रुपये) है।