Nokia C20 Plus हुआ भारत में लॉन्च, 8999 रुपये में मिल रहे एंट्री-लेवल फीचर

Nokia ने सोमवार, 9 अगस्त को भारत में एक नया C-सीरीज स्मार्टफोन Nokia C20 Plus लॉन्च किया है। यह एक बजट डिवाइस है जिसे ब्रांड ने पिछले महीने चीन में उतारा था। इस फोन में डुअल रियर कैमरा, 3GB तक रैम और 4,950mAh बैटरी जैसे फीचर्स हैं। आइए हम Nokia C20 Plus की कीमत और स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल रहे हैं।

Nokia C20 Plus कीमत

Nokia C20 Plus दो वेरिएंट में मौजूद है। इसका 2GB RAM + 32GB स्टोरेज मॉडल 8,999 रुपये का है और 3GB RAM + 32GB स्टोरेज मॉडल 9,999 रुपये का है। यह डिवाइस नोकिया इंडिया की वेबसाइट, प्रमुख मोबाइल रिटेलर्स, रिलायंस डिजिटल और जियो पॉइंट आउटलेट्स के माध्यम से सोमवार, 9 अगस्त से देश में बिक्री के लिए मौजूद रहेगा। यह डिवाइस ब्लू और ग्रे रंगों में मौजूद है।

Nokia C20 Plus स्पेसिफिकेशंस

Nokia C20 Plus एंड्रॉइड 11 गो एडिशन पर चलता है। इसमें 6.5 इंच की HD+ (720×1,600 पिक्सल) डिस्प्ले है। फोन एक ऑक्टा-कोर Unisoc SC9863a प्रोसेसर से लैस है जो 3GB तक रैम के साथ पेयर है। फोन की बैक पर एक डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें एक 8 मेगा पिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और एक 2 मेगा पिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए Nokia C20 Plus में सामने एक 5 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप दिया गया है।

HMD Global ने Nokia C20 Plus में 4,950mAh की बैटरी दी है जो 10W चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि इस फोन को एक बार चार्ज करने पर दो दिन तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। फोन का वजन 204.7 ग्राम है।

Nokia C30 और Nokia C01 Plus

Nokia C20 Plus के लॉन्च के साथ ही नोकिया ब्रांड के लाइसेंसधारी HMD Global ने भारतीय मार्केट में Nokia C30 और Nokia C01 Plus स्मार्टफोन की भी घोषणा की है। इन दोनों फोन को आगे आने वाले त्यौहार के टाइम पर लॉन्च किया जाएगा।

Nokia C01 Plus एक एंट्री-लेवल 4G स्मार्टफोन होगा। इसमें 5.45-इंच की HD+ डिस्प्ले होगी, 5MP का बैक कैमरा होगा और यह Android 11 (Go edition) पर चलेगा। Nokia C30 ब्रांड का सबसे पावरफुल C-सीरीज स्मार्टफोन होगा जिसमें 6000 mAh बैटरी, 6।82-इंच HD+ डिस्प्ले और 13MP का बैक कैमरा होगा।