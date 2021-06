Nokia C20 Plus हुआ लॉन्च, बेहद कम कीमत में मिलती है 4950mAh की बैटरी

Nokia C20 Plus स्मार्टफोन आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गया है। यह स्मार्टफोन अप्रैल में लॉन्च हुए Nokia C20 का बेहतर वर्जन है। बता दें कि Nokia C20 के साथ ही कंपनी ने C10 स्मार्टफोन भी लॉन्च किया था। नोकिया का नया फोन वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, जिसमें सेल्फी कैमरा लगा हुआ है। इसके अलावा फोन में सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। हैंडसेट 6.5-inch HD+ डिस्प्ले, Unisoc SC9863A प्रोसेसर, 32GB eMMC 5.1 इंटरनल स्टोरेज और Android 11 (Go Edition) पर काम करता है। Also Read - Nokia C01 Plus है Nokia C1 Plus का अपग्रेड वर्जन, बड़ी बैटरी के साथ दिया गया दमदार चिपसेट

Nokia C20 Plus Price

नोकिया का यह स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हुआ है। Nokia C20 Plus स्मार्टफोन की कीमत RMB 699 (लगभग 7,990 रुपये) है। यह फोन दो कलर- Ocean Blue और Graphite Black में आता है। हालांकि, इसके भारत में लॉन्च होने की कोई जानकारी नहीं है।

स्पेसिफिकेशन्स

Nokia C20 Plus स्मार्टफोन 6.5-inch के HD+ डिस्प्ले के साथ आता है, जो 720x 1600 पिक्सल रेजलूशन, वॉटर ड्रॉप नॉच और 20:9 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आते हैं। यह फोन Unisoc SC9863A प्रोसेसर पर काम करता है, जो IMG8322 GPU के साथ आता है। फोन में 3GB RAM और 32GB का eMMC 5.1 स्टोरेज के साथ आता है। स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है।

डिवाइस Android 11 (Go Edition) पर काम करता है। इसको पावर देने के लिए 4950mAh की बटैरी दी गई है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 8MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। इसके साथ ही LED फ्लैश लगा हुआ है। फ्रंट में कंपनी ने 5MP का सेंसर दिया है, जो सेल्फी और वीडियो चैट के लिए आता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS और micro-USB पोर्ट दिया गया है। इसका वजन 204.7 ग्राम है। फोन के भारत में लॉन्च होने को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।