Nokia C20 Plus की लॉन्चिंग डेट की घोषणा हो गई है। HMD Global के कल घोषणा कर बता दिया कि वह इस फोन को 11 जून को लॉन्च करेगी। यह फोन सबसे पहले चीन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी जानकारी नहीं दी है कि यह अन्य बाजार में कब उपलब्ध कराया जाएगा। लॉन्चिंग डेट के अलावा कंपनी ने Nokia C20 Plus का एक पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें फोन के बैक पैनल का क्लोजर लुक दिया दया है।

जारी हुए पोस्टर के अनुसार, फोन में प्लास्टिक का बैक पैनल है। बैक पर सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसमें कम से कम दो कैमरा सेंसर हैं। इसके बगल में LED फ्लैश भी लगा हुआ है। पोस्टर में फोन के फ्रंट लुक शेयर नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके फ्रंट में भी Nokia C20 की तरह Waterdrop Notch दिया जाएगा।

लॉन्च से पहले लीक्स से इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की काफी जानकारी मिल गई है। आइये, नीचे से Noikia C20 Plus के संभावित स्पेसिफिकेशंस जानें।

Noikia C20 Plus में मिल सकते हैं ये स्पेसिफिकेशंस

जानकारी के मुताबिक, नोकिया के इस अपकमिंग फोन में 5,000mAh का बड़ा बैटरी पैक मिल सकता है। पुरानी लीक्स के अनुसार, यह फोन Uniscoc SC9863A के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसमें कम से कम 3GB RAM (रैंडम एक्सेस मैमोरी) मिलेगी। बता दें कि Nokia C20 Plus HMD Global की नई C-सीरीज के फोन्स में शामिल होगा। इस लाइनअप में Nokia C10 और Nokia C20 शामिल हैं।

Nokia C20 Plus को China Quality Certification Center से मॉडल नंबर TA-1388 के साथ सर्टिफिकेशन भी मिला था। सर्टिफिकेशन साइट के अनुसार, स्मार्टफोन में 10W चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी मिलेगी। इसके अलावा Geekbench लिस्टिंग के मुताबिक भी Nokia C20 Plus को Unisoc SC9863A SoC के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यह फोन Android 11 पर काम करेगा।

इसकी कीमत और अन्य स्पेसिफिकेशंस लॉन्चिंग के दिन यानी 11 जून को पता चलेंगे।