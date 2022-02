HMD Global ने Nokia के 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने C सीरीज के तहत Nokia C21, Nokia C21 Plus और Nokia C2 2nd Edition को लॉन्च किया है। अगले महीने से इनकी बिक्री शुरू हो जाएगी। पहले से ही Nokia C Series के कई स्मार्टफोन बाजार में हैं। इनमें 5050mAh तक बैटरी और 4GB तक RAM दी गई है। स्मार्टफोन्स की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Nokia G11 हुआ लॉन्च, ट्रिपल रियर कैमरा और 5050mAh बैटरी समेत मिल रहे ये स्पेसिफिकेशन

Nokia C21 Plus Specification

Nokia C21 Plus स्मार्टफोन कंपनी की सी सीरीज में आने वाले स्मार्टफोन्स से काफी अलग और अच्छा है। इसें वाटर और डस्ट के लिए IP52 रेटिंग दी गई है। इसमें 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रेजलूशन 1600×720 और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। स्मार्टफोन में Unisoc SC9863A octa-core दिया गया है, जो PowerVR GE8322 GPU के साथ आता है। डिवाइस कई RAM ऑप्शन 2GB RAM, 3GB RAM और 4GB RAM में आता है। इंटरनल स्टोरेज के लिए ग्राहकों को 32GB और 64GB का ऑप्शन मिल रहा है। इसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो Noika C21 Plus के बैक साइड में 13MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा लगा है। सेल्फी के लिए इसमें 5MP का कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन Android 11 Go Edition पर रन करता है। इसमें 2 बैटरी ऑप्शन 5,050mAh और 4,000mAh मिल रहे हैं।

Nokia C21 के स्पेसिफिकेशन

इसमें भी प्रो मॉडल के समान ही 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और पिक्सल रेजलूशन 1600×720 है। यह स्मार्टफोन Unisoc SC9863A प्रोसेसर से लैस है। इसमें 2GB RAM और 3GB RAM का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा इसमें 32GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। इसके बैक साइड में 8MP का कैमरा दिया गया है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। यह Android 11 Go Edition पर रन करता है। इसमें 3000mAh की बैटरी दी गई है।

Nokia C2 2nd Edition में मिल रहे ये फीचर्स

Nokia C2 2nd Edition स्मार्टफोन Android 11 (Go edition) पर रन करता है। इसमें 5.7 इंच का FWVGA डिस्प्ले दिया गया है। यह MediaTek प्रोसेसर से लैस है। इसमें 1GB और 2GB RAM का ऑप्शन मिलता है। स्मार्टफोन में 5MP बैक कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 2MP का कैमरा मिलता है। कंपनी ने स्मार्टफोन में 32GB इंटरनल स्टोरेज दिया है। इसे 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। यह 2,400mah बैटरी से लैस है।

कितनी है कीमत?

Nokia C21 की कीमत £83 (लगभग 8392 रुपये) से शुरू है। वहीं, Nokia C21 Plus की शुरुआती कीमत £100 (लगभग 10000 रुपये) है। इसके अलावा Nokia C2 2nd Edition की कीमत EUR 79 (लगभग 6,700 रुपये) से शुरू है। स्टैंडर्ड मॉडल की सेल मार्च से शुरू हो जाएगी। प्लस मॉडल अप्रेल से चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध कराया जाएगा।