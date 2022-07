Nokia C21 Plus को भारत में कंपनी के लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। खास बात यह है कि कंपनी इस स्मार्टफोन की खरीद के साथ Nokia Wired Buds बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो इस फोन में 6.517 इंच डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, इसमें Unisoc SC9863A प्रोसेसर मौजूद है, जिसते साथ 4GB RAM मिलती है। Also Read - Nokia को मिली बड़ी जीत, Oppo और OnePlus के फोन हुए बैन, जानें पूरा मामला

कीमत की बात करें, तो Nokia C21 Plus फोन के 4GB RAM और 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,299 रुपये है। इसके अलावा, फोन में 4GB RAM और 64GB स्टोरेज दिया गया है, जिसकी कीमत 11,299 रुपये है। जैसे कि हमने बताया कंपनी फोन की खरीद के साथ Nokia Wired Buds बिल्कुल फ्री ऑफर कर रही है। Also Read - Nokia G11 Plus फोन 50MP कैमरा के साथ लॉन्च, जानें फुल स्पेसिफिकेशन

Presenting the new Nokia C21 Plus, with 2 years of security updates, 3-day battery life and 13MP dual AI camera, it’s a phone that just keeps on giving.

Available only on the Nokia website with exciting launch offers.

Buy now: https://t.co/Y5rzDJb4bY#NokiaC21Plus #LoveTrustKeep pic.twitter.com/sLWLlCJKqT

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) July 12, 2022