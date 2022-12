Nokia C31 को आज 15 दिसंबर को कंपनी के लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। यह Nokia C31 Plus का सक्सेसर है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो लेटेस्ट नोकिया फोन 6.7-inch HD डिस्प्ले के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस फोन की सबसे बड़ी खूबी इसकी 5,050mAh की बैटरी है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज पर 3 दिन तक की यूसेज देती है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और डिटेल में इसके स्पेसिफिकेशन्स। Also Read - Nokia 2780 Flip दो डिस्प्ले के साथ लॉन्च, कीमत 8000 रुपये से कम

कंपनी ने Nokia C31 स्मार्टफोन की कीमत भारत में 9,999 रुपये सेट की है। यह दाम फोन के 3GB RAM और 32GB स्टोरेज वेरिएंट का है। इसका एक 4GB + 64GB स्टोरेज वेरिएंट भी आता है, जिसकी कीमत 10,999 रुपये है। यह फोन आपको तीन कलर ऑप्शन Charcoal, Mint और Cyan में खरीद के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने फिलहाल इस फोन की सेल डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन खरीद के लिए यह फोन Nokia की वेबसाइट व रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा।

Also Read - Nokia G60 5G फोन 50MP कैमरा के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Presenting the all new Nokia C31, with 6.7” HD+ display, triple rear camera from Google, and 3-day battery life.

It’s time to make the big move.

Buy now: https://t.co/h0JzZOeBMR#TheBigMove #NokiaC31 #LoveTrustKeep pic.twitter.com/P1hcm6f8Jg

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) December 15, 2022