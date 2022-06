Nokia G11 Plus स्मार्टफोन को G सीरीज के लेटेस्ट स्मार्टफोन के तौर पर फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। यह फोन इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए Nokia G11 का ही अपग्रेड वर्जन है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो फोन 90Hz डिस्प्ले और 50MP डुअल रियर कैमरा सेटअप से लैस है। Also Read - नोकिया जल्द करेगा धमाकेदार वापसी, Nokia G11 Plus को मिला Bluetooth certification

-6.517 इंच का HD+ डिस्प्ले

-90Hz रिफ्रेश रेट

-4GB RAM

Time for doing more of what you love: whenever, wherever, with Nokia G11 Plus and its huge battery-life. Plus, it features advanced camera technology for capturing breathtaking shots and selfies, day or night.

Learn more: https://t.co/pLsPZfxqYv pic.twitter.com/aCZg1MtVUJ

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) June 28, 2022