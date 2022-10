Nokia G11 Plus स्मार्टफोन को भारत में आज गुरुवार को लॉन्च कर दिया गया है। यह कंपनी की G सीरीज का लेटेस्ट किफायती स्मार्टफोन है। भारत से पहले इस स्मार्टफोन को जून महीने में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह फोन 90Hz डिस्प्ले से लैस है। इसकेसाथ फोन में Unisoc T606 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलती है। साथ ही फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी का दावा है कि यह फोन bloatware-free एंड्रॉइड एक्सपीरियंस यूजर्स को प्रोवाइड करेगा। Also Read - Nokia T10 की कीमत हुई लीक, बड़ी स्क्रीन और 5250mAh की बैटरी के साथ बाजार में देगा दस्तक!

दाम की बात करें, तो Nokia G11 Plus सिंगल 4GB RAM + 64GB स्टोरेज में आता है। इसकी कीमत 12,499 रुपये है। कंपनी ने फोन को दो Charcoal Grey और Lake Blue कलर ऑप्शन में पेश किया है। Nokia India वेबसाइट पर फोन सभी फीचर्स व कीमत के साथ लिस्ट हो चुका है।

Win over the evil bloatwares, ads and malware, with the all new Nokia G11 Plus, coming soon. #LoveTrustKeep #GotYourBack pic.twitter.com/lqPQBAwWYr

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) October 5, 2022