5,050mAh की तगड़ी बैटरी के साथ Nokia G21 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Nokia ने भारत में G सीरीज के तहत Nokia G21 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। यह बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन हैं, जिसकी कीमत 15,000 रुपये से कम की है। नोकिया जी21 में Unisoc T606 प्रोसेसर, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 5050mAh की बैटरी मिलती है। नोकिया सी21 फोन के साथ Nokia C01 Plus स्मार्टफोन और दो फीचर फोन Nokia 105 और Nokia 105 Plus को लॉन्च किए गए हैं।

भारत में Nokia G21 की कीमत 12,999 रुपये है, जिसमें फोन का 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसके 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है। फोन की सेल सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट व Nokia वेबसाइट पर शुरू होगी।

Also Read - धूम मचाने आया Nokia C2 2nd Edition, 7 हजार से कम कीमत वाले इस धाकड़ फोन में मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

The smartphone that has #GotYourBack – #NokiaG21 4GB+64GB variant will be available at ₹12,999 and the 6GB+128BG variant at ₹14,999 across all leading stores, E-comm sites & Nokia website. #NokiaDevices #LaunchEvent pic.twitter.com/VurY4QADWE

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) April 26, 2022