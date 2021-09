Nokia G50 को जल्द किया जाएगा लॉन्च, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत का हुआ खुलासा

Nokia G50 को एचएमडी ग्लोबल जल्द ही लॉन्च करने वाली है। इस फोन के रेंडर्स, कीमत और कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी लीक हुए हैं। Nokia G50 के पिछले हिस्सा पर सर्कुलर शेप का कैमरा मॉड्यूल और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकता है। आइए हम आपको इस फोन की बाकी डिटेल्स बताते हैं। Also Read - Deal of the Day: आज स्मार्टफोन और स्पीकर समेत कई आइटम्स को सस्ते में खरीदें, मिल रहा Discount

रिपोर्ट के अनुसार Nokia के इस फोन में कंपनी 6.38 इंच का एलसीडी डिस्प्ले दे सकता है, जो वाटरड्रॉप नॉच के साथ आएगा। हालांकि अभी तक यह कंफर्म नहीं है कि इस फोन का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट हाई होगा या नहीं।

Nokia G50 के लीक स्पेसिफिकेशन्स

जर्मन मीडिया फर्म WinFuture ने Nokia G50 की जानकारी लीक की है। इस फोन के साइड और निचले हिस्से में पतले बेजल्स होंगे। इसके राइट साइड में वॉल्यूम बटन, पॉवर बटन और फिंगरप्रिंट स्कैनर होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार यह फोन मिडनाइट सन और ब्लू कलर ऑप्शन में लॉन्च होगा। इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 48MP का हो सकता है।

Nokia G50 में Qualcomm Snapdragon 480 5G चिपसेट होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके प्रोसेसर के साथ कंपनी इस फोन में 4GB रैम और 128GB तक स्टोरेज दे सकती है। पुरानी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकता है। यह फोन EUR 230 यानी करीब 19,800 रुपए में लॉन्च हो सकता है। यह फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा और इसकी टक्कर रियलमी और रेडमी के 5G फोन से हो सकती है।