Nokia ने अपने नए हैंडसेट Nokia G60 5G की भारत में लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। कंपनी की ओर से ट्विटर पर एक वीडियो की शेयर की गई है, जिसमें डिवाइस के बैकपैनल को देखा जा सकता है। हालांकि, ट्वीट से फोन की लॉन्चिंग डेट या कीमत का पता नहीं चला है। आपको बता दें कि कंपनी ने नोकिया जी60 को सितंबर में IFA 2022 इवेंट के दौरान लॉन्च किया था।

Be ready for tomorrow with a 120Hz refresh rate, a 50MP triple AI camera, high-speed 5G connectivity and years of hardware and software support on the new Nokia G60 5G.

Pre-booking with exclusive offers, coming soon.#NokiaG605G #TomorrowisHere #Nokiaphones #LoveTrustKeep pic.twitter.com/pgrEe2IqqM

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) October 28, 2022