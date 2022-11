Nokia G60 5G स्मार्टफोन को भारत में आज लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च के साथ कंपनी ने कंफर्म किया है कि वह इस स्मार्टफोन के लिए 3 साल तक Android OS अपडेट्स और सिक्योरिटी पैच अपडेट जारी करती रहेगी। इसके अलावा, कंपनी इस फोन के साथ 2 साल तक की वारंटी भी दे रही है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह कंपनी का मिड-रेंज स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन में 6.58-इंच full-HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 695 5G प्रोसेसर से लैस है। फोन की बैटरी 4500mAh की है। आइए जानते हैं फोन के सभी फीचर्स और कीमत के बारे में पूरी डिटेल्स। Also Read - Smartphones launch in November 2022: Realme 10 सीरीज से लेकर Nokia G60 5G तक, नवंबर में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स!

दाम की बात करें, तो Nokia G60 5G स्मार्टफोन की कीमत 29,999 रुपये सेट की गई है। यह दाम फोन के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज का है। लॉन्च ऑफर की बात करें, तो कंपनी फोन के साथ 3,599 रुपये की कीमत वाला Nokia Wired Buds ईयरफोन्स फ्री दे रही है। फोन की प्री-बुकिंग कंपनी की साइट व ऑफलाइन आउटलेट्स पर आज 1 नवंबर से 7 नवंबर तक जारी रहने वाली है। फोन में कंपनी ने Black और Ice कलर ऑप्शन पेश किए हैं। Also Read - Nokia G60 5G की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, 4500mAh की बैटरी और 50MP कैमरा के साथ ले सकता हैं एंट्री

