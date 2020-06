Nokia ने टीज किया नया 5जी स्मार्टफोन, लगा होगा Snapdragon 690 SOC

क्वालकॉम ने अपना नया 5जी प्रोसेसर Snapdragon 690 लॉन्च कर दिया है। यह प्रोसेसर 600 सीरीज का हिस्सा है। जल्द ही हमें इस प्रोसेसर के साथ आने वाला नया स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। फिनलैंड की कंपनी एचएमडी ग्लोबल ने नया नोकिया (Nokia) स्मार्टफोन टीज किया है, जो क्वालकॉम की इस नई चिप के साथ आएगा। Also Read - 13 साल बाद नोकिया का यह फोन नए अवतार में होगा लॉन्च, जानिए क्या है खूबियां

क्वालकॉम के नए चिपसेट की लॉन्चिंग के बाद एचएमडी ग्लोबल के चीफ प्रोडक्ट हेड जूहो सार्विकस ने अननेम नोकिया स्मार्टफोन टीज किया है। उन्होंने इस स्मार्टफोन को टीज करने के साथ ही क्वालकॉम के नए प्रोसेसर पर एक वीडियो ट्वीट किया है।

उन्होंने बताया कि यह स्मार्टफोन ट्रूली ग्लोबल 5जी होगा और यह स्नैपड्रैगन 690 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा। उम्मीद है कि यह स्मार्टफोन नोकिया (Nokia) के पहले 5जी स्मार्टफोन नोकिया 8.3 5जी से सस्ता होगा। नोकिया ने अपना पहला 5जी स्मार्टफोन इस साल लॉन्च कर दिया है, लेकिन अभी तक यह स्मार्टफोन लोगों तक नहीं पहुंचा है। इसकी वजह कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई समस्याएं हैं। उम्मीद है कि नया स्मार्टफोन नोकिया 6.3 या नोकिया 7.3 हो सकता है, जो इस नए चिपसेट पर काम करेगा।

Congratulations @cristianoamon and the awesome team at @Qualcomm for the launch of #Snapdragon 690 Mobile Platform! We are excited to bring our Nokia Phones vision of a truly global, future proof 5G experience at an even more affordable price with this transformational platform! pic.twitter.com/yctqfE13sY

— Juho Sarvikas (@sarvikas) June 17, 2020