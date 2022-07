Nothing Phone 1 में ढेरों शिकायत, यूजर्स को मिल रहे 'खराब' फोन

Nothing Phone (1) को हाल में लॉन्च किया गया है। कई यूजर्स ने फोन की बिल्ड क्वालिटी में आ रही दिक्कत को रिपोर्ट किया है। यूजर्स ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter पर रिसीव हुए यूनिट की फोटो शेयर की है, जिसमें यह दिक्कत देखी जा सकती है। यूजर्स को ट्रांसपैरेंट बैक पैनल के अंदर डस्ट यानी धूल मिले हैं। वहीं, बैक पैनल में दिए गए LED लाइट और वायर की अलाइनमेंट में भी दिक्कत देखने को मिली है। वहीं, कुछ यूजर ने फोन की साइड फ्रेम की तस्वीर शेयर की है, जिसमें स्क्रैच देखे जा सकते हैं। Also Read - Nothing Phone (1) की अगली सेल Flipkart पर इन दिन होगी शुरू, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

पिछले दिनों भी कई यूजर्स ने Nothing Phone 1 के डिस्प्ले में ग्रीन टिंट (Tint) रिपोर्ट की थी। वहीं, कुछ यूजर्स ने पंच-होल के साथ ब्लैक डॉट की भी शिकायत की है। खराब यूनिट रिसीव होने के बाद यूजर्स को डिवाइस रिप्लेस कराने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

अर्पित (Arpit) नाम के यूजर ने अपने ट्वीट में रिप्लेसमेंट की गई यूनिट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 'मुझे लगता है, इसे भी रिप्लेस कराना पड़ेगा।' यूजर पहले ही फोन की बिल्ड क्वालिटी की वजह से डिवाइस रिप्लेस करवा चुका था। रिप्लेस की गई यूनिट में भी यूजर को पावर बटन के साथ दिए गए फ्रंट पैनल में कुछ स्क्रैच दिखा है।

So, my @nothing Phone 1 replacement unit arrived yesterday. Looks like I need to return this too. pic.twitter.com/V3WjSZxjes

एक नथिंग फोन यूजर ने अपने ट्वीट में फोन के बैक पैनल की तस्वीर शेयर की है और कहा कि फोन के बैक में LED की अलाइनमेंट सही नहीं है। यूजर को फोन रिप्लेस कराने में भी दिक्कत आ रही है। Flipkart पर रिटर्न और रिप्लेस का ऑप्शन सेलेक्ट करने पर Error मैसेज रिसीव हो रहा है।

वहीं, @therational_pi नाम के ट्विटर यूजर को डिफेक्टिव नथिंग फोन मिला था, जिसे रिप्लेस कराने के बाद उसे दोबारा डैमेज डिवाइस रिसीव हुई है। कई यूजर्स द्वारा फोन की बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले टिंट जैसी रिपोर्ट मिलने के बाद यह कहा जा सकता है कि Carl Pei की कंपनी का पहले फोन में कई क्वालिटी संबंधी समस्याए हैं। हालांकि, नथिंग की तरफ से यूजर्स को मिल रहे डिफेक्टिव डिवाइस के बारे में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है।

Quality issue in NOTHING PHONE 1, the wire tape just above the nothing brand is misplaced its identical and looks weird. Also the flash placement is up side down… not placed in symmetrical way!! I guess more QC issues will be visible soon 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/9glNHKlPj2

