Nothing Phone (1) को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा ताकि यूजर्स की डिमांड को पूरी जा सके। साथ ही, फोन की कीमत भी बजट में हो। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मनु शर्मा ने यह कंफर्म किया है। मनु शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से कई रिपोर्ट को रीट्वीट किया है, जिसमें इसे भारत में बनाए जाने की बात कही जा रही है। Also Read - Nothing Phone (1) का ऑफिशियल फर्स्ट लुक आया सामने, Flipkart पर हुआ लिस्ट

पिछले सप्ताह एक टिप्स्टर योगेश बरार ने भी क्लेम किया था कि Nothing Phone (1) को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। मनु शर्मा ने ट्विटर पर यह कंफर्म किया है कि इसे तामिलनाडु के प्लांट में बनाया जाएगा और ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के जरिए बेचा जाएगा। हालांकि, अप्रैल में फोन के अनाउंसमेंट के समय ही कंपनी ने यह कंफर्म कर दिया था कि इसे Flipkart के जरिए बेचा जाएगा। Also Read - Nothing Phone (1): प्री-बुकिंग से लॉन्च डेट तक की पूरी डिटेल, 8GB RAM, 45W फास्ट चार्जिंग, और 50MP कैमरा होने की उम्मीद

Save the date! Also Read - Nothing Phone (1) के एक नए फीचर का हुआ खुलासा, TUV certification से मिली जानकारी

A big reset to the sleepy smartphone industry is very near.

Nothing (event) – Return to Instinct. https://t.co/urXWdyqIE8

— Manu Sharma (@buildingnothing) June 8, 2022