Nothing Phone (1) को पिछले महीने 12 जुलाई, 2022 को लॉन्च किया गया है। इस फोन को जब से लॉन्च किया गया है, तभी से यह विवादों में घिरा हुआ है। हमने अभी तक नथिंग के पहले स्मार्टफोन में मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट के बारे में तो सुना ही था, अब एक नया मामले सामने आया है, जो नथिंग फोन 1 की स्क्रीन बाइटनेस से जुड़ा है। Also Read - नथिंग का दूसरा फोन होगा Nothing Phone (1) Lite? रिपोर्ट में दावा

इस फोन को 6.55-inch full-HD+OLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया था और कंपनी का दावा था कि स्क्रीन ब्राइटनेस अधिकतम 1200 nits तक जा सकती है। कंपनी ने यह दावा न सिर्फ अपने प्रेस रिलीज बल्कि तमाम जगहों पर फोन का प्रचार करने के लिए भी किया था। नथिंग का अपने पहले स्मार्टफोन के लिए यह दावा गलत साबित हुआ। Also Read - Nothing Phone 1 में ढेरों शिकायत, यूजर्स को मिल रहे 'खराब' फोन

Nothing Phone (1) का ब्राइटनेस मामला

जर्मन बेस्ड एक पब्लिकेशन ComputerBase की रिपोर्ट के जरिए यह खुलासा हुआ था कि नथिंग फोन 1 की स्क्रीन ब्राइटनेस अधिकतम 700 nits तक जा सकती है। Also Read - Nothing Phone (1) की अगली सेल Flipkart पर इन दिन होगी शुरू, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

पब्लिकेशन ने इस फोन में बहुत तरह के स्पेसिफिक परिस्थितियों को फिट किया और कोशिश की कि फोन का ऑटोमैटिक ब्राइटनेस उस लेवल तक पहुंच जाए, जितना कंपनी ने दावा किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फोन की ब्राइटनेस फिर भी ज्यादा से ज्यादा 700 निट्स तक ही पहुंच पाई।

कंप्यूटर बेस पब्लिकेशन के अलावा जीएसएमएरीना और हेश जैसी वेबसाइट ने भी कंफर्म किया कि नथिंग फोन 1 की पीक ब्राइटनेस के बारे में कंपनी ने गलत प्रचार किया है।

कंप्यूटर बेस ने इस मामले में नथिंग से कॉन्टैक्ट किया और उन्हें बताया कि फोन की मैक्सिमम ब्राइटनेस 700 निट्स ही है। क्या वो भविष्य में इसे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद पब्लिकेशन ने क्लेम किया कि नथिंग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से ब्राइटनेस के एडवरटाइजमेंट को हटा लिया।

कंपनी ने क्या कहा

XDA की एक रिपोर्ट के मुताबिक नथिंग ने उन्हें जवाब दिया है। कंपनी ने कहा कि फोन का हार्डवेयर 1,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक जाने में सक्षम है, लेकिन फिलहाल फोन का सॉफ्टवेयर 700 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट करने में सक्षम है।

यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि यूजर्स हीट और बैटरी खपत के एक्सपीरियंस को बैलेंस कर सके। हम अपने यूजर्स से इस बारे में राय लेते रहेंगे और फीडबैक के अनुसार भविष्य में देखें कि क्या अगले सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए इसे बढ़ाना चाहिए या नहीं।

कंपनी के इस बयान से ऐसा लगता है कि नथिंग अपने पहले फोन में आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए पीक ब्राइटनेस को 1200 निट्स तक पहुंचा सकता है। हालांकि, यह शायद कस्टमर की डिमांड पर ही निर्भर करेगा।