जैसे-जैसे Nothing Phone (1) स्मार्टफोन की लॉन्च डेट पास आती जा रही है, वैसे-वैसे कंपनी फोन के एक-एक पहलू से पर्दा उठाती जा रही है। हाल ही में कंपनी मे फोन का फर्स्ट लुक पब्लिक किया था। वहीं आज इस के रियर कैमरा पैनल के चारों ओर चमचमाती फैंसी लाइटों की जानकारी सार्वजनिक की गई है। इतना ही नहीं कंपनी के फोन के लिमिटिड एडिशन सेल का भी खुलासा कर दिया है।

Nothing ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि Nothing Phone (1) स्मार्टफोन की पहली सेल 21 जून से शुरू होगी, जो कि केवल 23 जून तक जारी रहेगी। इस दौरान फोन के केवल 100 लिमिटिड एडिशन को ही बेचा जाएगा। Nothing ने अपने पहले एंड्रॉइड स्मार्टफोन की पहली बिक्री के लिए StockX के साथ साझेदारी की है। बता दें, StockX ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां लिमिटिड-एडिशन प्रोडक्ट्स के ऑक्शन किए जाते हैं।

Also Read - Nothing Phone (1) का फर्स्ट लुक आया सामने, सबसे अलग है डिजाइन

Your first chance to buy phone (1). 21-23 June.

Limited edition #the100 units, laser engraved from 1 to 100. Only on StockX: https://t.co/is6LgzVocl pic.twitter.com/M3ywtuSsZn — Nothing (@nothing) June 16, 2022

कैसे पाएं Nothing Phone (1) स्मार्टफोन

21 जून मंगलवार से यह नथिंग फोन (1) स्मार्टफोन की 100 यूनिट्स बिडिंग के लिए उपलब्ध होंगी। बिडिंग 9:00 AM ET (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे) शुरू होगी, जो कि 23 जून गुरुवार 8:59 AM ET (भारतीय समयानुसार शाम 6:20 बजे) तक चलेगी। अगर आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको StockX पर अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाकर लॉग-इन करें DropX प्रोडक्ट पेज पर अपनी बोली लगाएं।

नथिंग फोन (1) स्मार्टफोन को 12 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। भारत में इसकी बिक्री Flipkart के जरिए उपलब्ध होगी, जिसकी जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है।

Nothing Phone (1) लीक स्पेसिफिकेशन

फोन के स्पेसिफिकेशन काफी समय से लीक हो रहे हैं। लीक के मुताबिक, Nothing Phone (1) स्मार्टफोन 6.55 इंच के OLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसका रेजलूशन 1080 x 2400 पिक्सल होगा। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 778G+ या Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 कस्टमाइज्ड प्रोसेसर से लैस होगा। इस स्मार्टफोन में 8GB तक RAM और 128GB/256GB तक का स्टोरेज मिलेगा।

फोन में 4,500mAh/5,000mAh की बैटरी और USB Type C चार्जिंग फीचर मिल सकता है। Nothing Phone (1) के बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसका प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा। इसके अलावा फोन में 8MP का एक और कैमरा मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा दिए जाने की उम्मीद है।