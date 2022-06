Carl Pei की कंपनी Nothing लंबे वक्त से पहले पहले स्मार्टफोन Nothing Phone (1) को टीज कर रही है। यह डिवाइस 12 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा और अब इसका आधिकारिक फर्स्ट लुक भी आ गया है, जिसमें इस ट्रांसपैरेंट फोन की बैक डिजाइन साफ तौर पर दिख रही है। Also Read - Made in India होगा Nothing Phone (1), कीमत हो सकती है कम

Nothing ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स के साथ अपनी वेबसाइट पर भी Nothing Phone (1) की पिक्चर अपलोड की है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Nothing Phone (1): First Look

Nothing ने कुछ वक्त पहले अपने पहले स्मार्टफोन की हल्की सी झलक दिखाई थी। अब इसने इस डिवाइस की क्लियर पिक्चर साझा कर दी है। Nothing Phone 1 की ताजा पिक्चर में हमें सफेद रंग का एक डिवाइस दिख रहा है, जिसका बैक ट्रांसपैरेंट है। फोन की बैक पर दो कैमरा सेंसर और एक फ्लैश नजर आ रहा है। फोन के बीच में वायरलेस चार्जिंग सिस्टम भी नजर आ रहा है।

इस फोन का लुक मार्केट में मौजूद सभी डिवाइस से काफी अलग है। वजह इसका ट्रांसपैरेंट लुक है। फोन के किनारे आईफोन की तरह फ्लैट लग रहे हैं। डिवाइस में एक तरफ वॉल्यूम बटन हैं और दूसरी तरफ पावर बटन नजर आ रहा है।

इससे पहले Nothing ने फोन के तैयारी का एक BTS वीडियो शेयर किया था। इस 15 मिनट और 10 सेकंड के वीडियो में यह डिवाइस Carl Pei के हाथ में नजर आया था। इस वीडियो को आप नीचे देख सकते हैं।

Nothing Phone (1) भारत में 12 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। यह डिवाइस Made in India होगा और भारत में Flipkart के जरिए बेचा जाएगा। यह डिवाइस Nothing OS पर काम करेगा। कंपनी पहले ही इस लॉन्चर के बीटा वर्जन को एंड्रॉइड यूजर्स के लिए Google Play Store पर रिलीज कर चुकी है।

कंपनी पहले ही बता चुकी है कि इस फोन में ट्रांसपैरेंट बैक होगी और इसमें रीसाइकल किए हुए एल्युमिनियम से बना मिड-फ्रेम होगा। यह डिवाइस वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगा और इसमें Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर लगा होगा। Nothing ने बताया था कि Nothing Phone 1 में चिन नहीं होगी, लेकिन अभी तक इस फोन के सामने का लुक सामने नहीं आया है।

लीक के मुताबिक, इस डिवाइस में 6.43 की FHD+ AMOLED डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर, 4500mAh बैटरी, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा, 32MP सेल्फी कैमरा मिल सकता है।