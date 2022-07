Nothing Phone (1) फोन की लॉन्चिंग बस अब कुछ दिन ही दूर है। 12 जुलाई 2022 को यह फोन भारत में लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च से पहले फोन से जुड़ी विभिन्न तरह की खबरें सामने आ चुकी है। लेटेस्ट लीक में फोन की कीमत की जानकारी को रिवील किया गया है। लीक में Flipkart का स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया गया है, जिसमें कथित भारतीय कीमत लिस्ट है। Also Read - 108MP कैमरा, 8GB RAM, 5,000mAh बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग वाले Redmi Note 11 Pro+ 5G फोन को सस्ते में लाएं घर, Flipkart पर मिल रहा तगड़ा Discount

Rahul shah नाम के ट्विटर यूजर ने अपने ट्विटर हैंडल पर Nothing Phone (1) की Flipkart लिस्टिंग शेयर की है। इस लिस्टिंग में साफतौर पर फोन इंडियन प्राइस के साथ लिस्ट देखा जा सकता है। लीक के मुताबिक, Nothing Phone (1) फोन के 8GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये होगी।

Can anyone confirm that this is real I got this ss from telegram group. Is this the real price for nothing 1 @nothing @getpeid #nothingphone1 #Nothing #nothingphone @stufflistings @heyitsyogesh @yabhishekhd pic.twitter.com/eLIJvS9QwI

— rahul shah (@rahulsh66489640) July 8, 2022