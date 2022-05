(Image: Nothing)

Nothing Phone 1 के स्पेसिफिकेशन्स कल यानी 4 मई को एक टिप्स्टर द्वारा लीक किया गया। वहीं, कंपनी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से पहले फोन के लॉन्च को लेकर टीज किया है, जिसमें फोन को Summer 2022 में लॉन्च किए जाने की बात कही जा रही है। Also Read - Nothing Phone 1 के सभी फीचर्स लॉन्च से पहले लीक, मिलेगा 32MP सेल्फी कैमरा!

पिछले दो महीने से यूजर्स नथिंग के पहले फोन के लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं। भारत में यह फोन Flipkart के जरिए बेचा जाएगा। इस बात की जानकारी मार्च में आयोजित हुए इवेंट में कंपनी ने कंफर्म किया था। Also Read - Nothing Phone 1 के लॉन्च से पहले Google Play Store पर आया Launcher, इन स्मार्टफोन को करेगा सपोर्ट

कंपनी के ट्विटर हैंडल से जारी Nothing Phone 1 के टीजर पर एक यूजर द्वारा फोन के लॉन्च के बारे में पूछने पर Nothing के फाउंडर Carl Pei ने रिप्लाई में ‘6/9 at 4:20’ लिखा है, जो यह संकेत देता है कि इस फोन को 9 जून को पेश किया जा सकता है। हालांकि, फोन के स्पेसिफिकेशन्स कंपनी की तरफ से रिवील नहीं किए गए हैं। Also Read - Nothing Phone (1) फ्लिपकार्ट पर हुआ लिस्ट, जानें कब होगा लॉन्च

Nothing Phone 1 में मिलेंगे ये फीचर्स?

– 6.43 FHD+ AMOLED डिस्प्ले

– Qualcomm Snapdragon 778G SoC

– 4,500mAh बैटरी

– 8GB RAM

– 50MP ट्रिपल रियर कैमरा

– 32MP सेल्फी कैमरा

कल Nothing Phone 1 के फीचर्स के बारे में जो डिटेल लीक हुआ है, उसके मुताबिक, इस फोन में 6.43 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया जा है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा फोन का डिस्प्ले HDR10+ का भी सपोर्ट कर सकता है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर के साथ आएगा, जिसमें 8GB तक RAM का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही, फोन में 128GB स्टोरेज का भी सपोर्ट मिलेगा।

Nothing Phone 1 में Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित Nothing OS मिलेगा। फोन 4,500mAh की बैटरी के साथ आएगा। यही नहीं, इस फोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिए जाने की भी बात कही जा रही है।

Let there be light. Nothing phone (1). Coming summer 2022. pic.twitter.com/sBeuLHbaEI — Nothing (@nothing) May 4, 2022

इस फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसका प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा। इसके अलावा फोन में 8MP का वाइड एंगल और 2MP का मैक्रो कैमरा मिल सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा दिए जाने की उम्मीद है।

Nothing Phone 1 की कीमत (Price) कितनी होगी, इसके बारे में टिप्स्टर ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, फोन के फीचर्स के मुताबिक, इसकी कीमत 30 हजार से 35 हजार रुपये के बीच होने की संभावना है।