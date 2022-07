इस साल का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला Nothing Phone (1) स्मार्टफोन आज आखिरकार 12 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया है। यह फोन यूनिक बैक रियर 900 LEDs लाइट सेटअप के साथ आता है, जो कि अलग-अलग फंक्शन पर ब्लिंक करती हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इसमें 120Hz डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर और डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसका मेन कैमरा 50MP का है। Also Read - 120Hz डिस्प्ले, 12GB RAM, 50MP कैमरा और 33W फास्ट चार्जिंग के साथ Nothing Phone (1) लॉन्च, तस्वीरों में देखें फर्स्ट लुक

Nothing Phone (1) price

Nothing Phone (1) फोन को तीन वेरिएंट में पेश किया गया है। इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये है। इसका 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 35,999 रुपये में आता है, जबकि 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। फोन में ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन आते हैं। हालांकि, प्री-ऑर्डर करने वाले यूजर्स को फोन क्रमश: 31,999 रुपये, 34,999 रुपये और 37,999 रुपये में मिलेगा। Also Read - Nothing Phone (1): आज लॉन्च होगा नथिंग फोन, कहां और कैसे देखें Live Event?

फोन की सेल 21 जुलाई 2022 से Flipkart पर भारत में शाम 7 बजे से शुरू होगी। सेल ऑफर की बात करें, तो HDFC बैंक कार्ड पर यूजर्स को 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। Also Read - Nothing Phone (1) की कीमत लॉन्च से पहले Flipkart पर लिस्ट! आप भी जान लो कीमत

Nothing Phone 1 specifications

-6.55 इंच का OLED डिस्प्ले

-Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर

-50MP कैमरा

-4,500mAh बैटरी

-33W फास्ट चार्जिंग

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो नथिंग फोन 1 में 6.55 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। डिस्प्ले में HDR10+ सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 12GB तक RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है। इस फोन में ब्लॉटवेयर मौजूद नहीं है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP Sony IMX766 का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में Sony IMX471 सेंसर दिया गया है।

फोन की बैटरी 4,500mAh की होगी, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज पर 18 घंटे तक की यूसेज देता है। इसके अलावा, स्टैंडबाय पर 2 दिन तक यह बैटरी चलती है। फोन में charging coil Glyph मिलता है, जो कि रिवर्स चार्जिंग को इंडिकेट करती है। सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।