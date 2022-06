Nothing Phone (1) अगले महीने 12 जुलाई को ग्लोबली दस्तक देगा। नथिंग के CEO और को-फाउंडर Carl Pei ने 29 जून को इसके प्रोसेसर के बारे में जानकारी शेयर की थी। यह फोन Qualcomm Snapdragon 778G+ के साथ आएगा। अब नथिंग के पहले स्मार्टफोन के सभी फीचर्स सामने आए हैं। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। हालांकि, पहले भी फोन के कई फीचर्स लीक हो चुके थे, लेकिन यह नई लीक फोन लॉन्च से महज दो सप्ताह पहले आई है। आइए, जानते हैं इस फोन के फीचर्स के बारे में। Also Read - Nothing Phone (1) में मिलेगा Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर, Carl Pei ने किया कंफर्म

Nothing Phone (1) को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर भी लिस्ट किया जा चुका है। हालांकि, कंपनी ने इसके माइक्रोपेज पर किसी भी फीचर की डिटेल शेयर नहीं की है। इसके अलावा फोन का एक वीडियो भी आधिकारिक तौर पर जारी किया जा चुका है, जिसमें फोन के डिजाइन का पता चलता है। Also Read - Nothing Phone (1) की कीमत लीक, इन 3 स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च होगा स्मार्टफोन

इसे कंपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर इन्वाइट के जरिए सेल करेगी। साथ ही, एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह फोन Reliance Digital के ऑफलाइन रिटेल स्टोर के माध्यम से भी सेल किया जाएगा। Also Read - Nothing Phone (1) की सेल के बारे में आई नई लीक, Flipkart के अलावा यहां भी बिकेगी फोन

फीचर्स हुए लीक

टिप्स्टर अभिषेक यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से Nothing Phone (1) के फीचर्स शेयर किए हैं। टिप्स्टर ने स्पेसिफिकेशन्स वाले पोस्ट के साथ एक इमेज भी शेयर की है, जिसमें स्पेसिफिकेशन्स लिखे हैं।

Exclusive :

Nothing Phone 1 specifications. – 6.55″ OLED display with 120Hz adaptive refresh rate

– Gorilla glass protection on front & back

– Qualcomm Snapdragon 778G+

– 50MP dual rear camera with f/1.8

4K video recording 60fps

– Android 12#Nothing #NothingPhone1

(1/2) pic.twitter.com/UNjqgkQfSf — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 30, 2022

Nothing Phone (1) में 6.55 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोन के डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए दोनों साइड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिलेगा। यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G प्रोसेसर पर का करेगा। फोन की बॉडी एल्युमीनियम की होगी और इसके बैक पैनल में ट्रांसपैरेंट पैनल दिया जाएगा।

इसके अलावा फोन के बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा। इसके प्राइमरी कैमरे में f/1.8 अपर्चर वाला सेंसर दिया जाएगा। साथ ही, यह डुअल इमेज स्टेब्लाइजेशन को सपोर्ट करेगा। फोन के कैमरे से 4K क्वालिटी की वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड की जा सकेगा। यही नहीं, यह HDR को भी सपोर्ट करेगा। इसके कैमरे सेंसर में 114 डिग्री का फील्ड-ऑफ-व्यू मिलेगा।

नथिंग का पहला फोन Nothing OS के साथ आएगा जो Android 12 पर बेस्ड होगा। साथ ही, फोन में 4,500mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। फोन के पहले सामने आए लीक के मुताबिक, यह 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज सपोर्ट के साथ आ सकता है। Nothing Phone (1) का सीधा मुकाबला Samsung Galaxy A73 5G और OnePlus 9RT से होगा।