Carl Pei का टेक स्टार्ट-अप Nothing अपने पहले स्मार्टफोन – Nothing Phone (1) को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह डिवाइस देश में फ्लिपकार्ट के जरिए बिकेगा। कंपनी इस फोन के लॉन्चर को पहले ही रिलीज कर चुकी है और यह जल्द ही स्मार्टफोन की आधिकारिक लॉन्च डेट भी अनाउंस करेगी। Also Read - Nothing Phone (1) इस दिन होगा लॉन्च, ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ कीमत भी हुई लीक

अब Nothing ने इस डिवाइस के कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी दी है, जिनमें से अधिकतर के बारे में हमें पहले से ही पता है। आइए इसके बार में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Nothing Phone (1) जल्द होगा भारत में लॉन्च, BIS सर्टिफिकेशन साइट पर हुआ लिस्ट

Nothing Phone (1)

Nothing ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि Nothing Phone (1) में ट्रांसपैरेंट बैक होगी और इसमें रीसाइकल किए हुए एल्युमिनियम से बना मिड-फ्रेम होगा। यह डिवाइस वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगा और इसमें Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर लगा होगा। Also Read - Nothing Launcher फर्स्ट इम्प्रेशन: लाइट-वेट लॉन्चर, जहां मिलते हैं बड़े आइकन और फोल्डर

यह सारी जानकारी पहले ही मार्केट में आ चुकी है। इसके साथ कंपनी ने ट्वीट में एक नई जानकारी भी दी। Nothing ने बताया कि इनके पहले स्मार्टफोन में चिन नहीं होगी। इसका मतलब है कि फोन में बहुत ही पतले बेजेल होंगे।

A recap of what’s officially out there:

– Recycled aluminum mid-frame ♻️

– Transparent back 🪟

– Wireless charging 🔋

– @Qualcomm Snapdragon processor 🐉

– Bonus: no chin 📐

– Announcement date coming (very) soon⏱️ — Nothing (@nothing) May 30, 2022

कंपनी ने अपनी ट्वीट में यह भी कहा कि इस डिवाइस की लॉन्च डेट बहुत जल्द अनाउंस की जाएगी।

लीक के अनुसार लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशन्स

इस महीने एक लीक ने बताया कि Nothing का पहला स्मार्टफोन 21 जुलाई 2022 को लॉन्च किया जाएगा। इस खबर में यह भी बताया गया कि फोन की कीमत 500 यूरो (लगभग 41,000 रुपये) हो सकती है। इस डिवाइस को BIS वेबसाइट पर भी देखा गया था, जिसकी वजह से फोन के जल्द ही भारत में लॉन्च होने का कयास लगाया जा रहा है।

अब तक आई लीक्स के अनुसार, यह फोन Android 12 पर बेस्ड Nothing OS पर काम करेगा। इसमें 6.43 इंच का 90Hz FHD+ AMOLED डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर, 8GB तक RAM और 128GB स्टोरेज मिल सकती है।

फोटोग्राफी के लिए Nothing Phone (1) में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इस फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा हो सकता है, जिसके साथ एक 8MP का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस और एक 2MP का मैक्रो लेंस मिल सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का सेल्फी कैमरा मौजूद हो सकता है। डिवाइस में 4,500mAh की बैटरी दी जा सकती है।