Nothing Phone 1 की लॉन्च डेट जैसे-जैसे पास आती जा रही है, वैसे-वैसे फोन की चर्चाएं भी काफी बढ़ती जा रही है। 12 जुलाई नथिंग कंपनी अपना यह पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। इस फोन की बिक्री भारत में भी होगी। इस वजह से कंपनी ने काफी पहले ही अपने फोन को फ्लिपकार्ट पर टीज कर दिया था।

अब एक लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक Nothing Phone 1 का प्री-ऑर्डर कल से ही भारत में शुरू हो सकता है। फ्लिपकार्ट पर एक नया टीज पोस्टर दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है कि Nothing Phone 1 का प्री-ऑर्डर कल से शुरू होगा। हालांकि नथिंग की तरफ से इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

Nothing Phone 1 का कल से होगा प्री-ऑर्डर

हमने Nothing से इस बारे में पक्की जानकारी मांगी है, हम कंपनी का रिस्पॉन्स आते ही आपको इस बारे में कंफर्म अपडेट देंगे। अभी तक की जानकारी के अनुसार फ्लिपकार्ट पर आज यानी 30 जून के शाम से एक नया टीजर दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है कि Nothing Phone 1 को कल से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कंपनी ने अपने कुछ लिमिटेड अर्ली कस्टमर्स के लिए इनविटेशन कोड सिस्टम रिलीज किया था, जिसके जरिए यूजर्स को प्री-ऑर्डर पास मिलने की बात कही कही गई थी।

इस सिस्टम के जरिए यूजर्स को इनवाइट मिलने के बाद नोटिफिकेशन आता है और फिर उन्हें 2000 रुपये देकर पास खरीदना होता है। यह जमा राशि रिफंडेबल होती है। इस पास को खरीदने के लिए यूजर्स के पास 30 जून, 2022 तक का वक्त है।

प्री-ऑर्डर पास खरीदकर यूजर्स प्री-ऑर्डर ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही स्पेशल ऑफर के तहत Nothing Phone (1) एक्सेसरीज पा सकेंगे। अब देखना होगा कि कल से कंपनी यूजर्स को प्री-ऑर्डर करने का मौका देती है या नहीं। हालांकि फ्लिपकार्ट के टीजर के मुताबिक तो यूजर्स कल से इस फोन को प्री-ऑर्डर कर पाएंगे। हमने अपने पिछले आर्टिकल में इस फोन के लीक स्पेसिफिकेशन्स और संभावित कीमत के बारे में भी जानकारी दी है।