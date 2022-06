Nothing Phone (1) काफी समय में चर्चा में बना हुआ है। इसे 12 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। अब भारत में इसकी प्री-ऑर्डर के लिए पास डिटेल का खुलासा भी हो गया है। जी हां, ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर Nothing Phone (1) का प्री-ऑर्डर पास लिस्ट कर दिया है। Also Read - 64MP + 8MP + 2MP कैमरा, 5065mAh बैटरी, 8GB RAM वाले धांसू गेमिंग स्मार्टफोन Poco F3 GT 5G पर बंपर ऑफर

इसका मतलब है कि इस पास की मदद से फोन को देश में प्री-ऑर्डर किया जा सकेगा। लग रहा है कि यह प्री-ऑर्डर पास अगले महीने आधिकारिक लॉन्च के तुरंत बाद फोन खरीदने के लिए एक इनवाइट है।

फोन को प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहक कई ऑफर्स का लाभ उठा पाएंगे। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं।

Nothing Phone (1) Pre Order Pass

Tipster Mukul Sharma ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर भारत में Nothing Phone (1) के प्री-ऑर्डर पास के बारे में बताया है। फ्लिपकार्ट पर इसके लिए एक पेज लाइव किया गया है।

हालांकि, प्री-ऑर्डर पास अभी लाइव नहीं है। मुकुल शर्मा ने अपने ट्वीट में कई स्क्रीन शॉट भी शेयर किए हैं। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि फोन का प्री-ऑर्डर पास 2000 रुपये में जमा राशि के तौर पर उपलब्ध होगा। यह राशि रिफंडबेल होगी। पास को खरीदने वाले ग्राहक फ्लिपकार्ट से फोन को प्री-ऑर्डर कर पाएंगे।

पास खरीदने वालों को मिलेगा कोड

यह पास इस बात की गारंटी होगा कि फोन (1) को वे लोग प्री-ऑर्डर कर पाएंगे। रिफंडेबल राशि जमा हो जाने के बाद फ्लिपकार्ट ग्राहकों को फोन प्री-ऑर्डर करने के लिए इनवाइट कोड ईमेल करेगा। पास कुछ विशेष प्री-ऑर्डर ऑफर के साथ-साथ फोन 1 एक्सेसरी को डिस्काउंट में खरीदने का मौका देगा।

इस तरीख से खरीद पाएंगे फोन

प्री-ऑर्डर पास रखने वाले ग्राहक 12 जुलाई को रात 9 बजे से फ्लिपकार्ट से Nothing Phone (1) खरीद पाएंगे। स्क्रीनशॉट में दी गई डिटेल के अनुसार पास के लिए 2,000 रुपये जमा राशि के तौर पर देने होंगे। इसे फोन की कीमत में से काट दिया जाएगा।

बता दें कि कुछ दिनों पहले Nothing ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर स्मार्टफोन की पहली सेल की जानकारी दी थी। ट्वीट के अनुसार, लॉन्चिंग से पहले ही फोन के लिमिटेड 100 यूनिट 21-23 जून, 2022 के बीच प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होंगे।