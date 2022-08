Nothing Phone (1) भारत में हुआ महंगा, फैन्स को लगा तगड़ा झटका

Nothing Phone (1) स्मार्टफोन को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पिछले महीने 12 जुलाई को लॉन्च किया गया था। लॉन्च के 1 महीने के अंदर-अदर अब कंपनी ने भारतीय फैन्स को एक बड़ा झटका दे दिया है। कंपनी ने इस यूनिक बैक पैनल डिजाइन वाले स्मार्टफोन की कीमत भारत में बढ़ा दी है। जानें, अब इस फोन को खरीदने के लिए चुकाने होंगे कितने रुपये। Also Read - Nothing Phone (1) Lite नहीं होगा लॉन्च, Carl Pei ने बताया Fake News

पहले Nothing Phone (1) फोन को 32,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया था, जो कि फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत थी। वहीं, अब इस प्राइस हाइक के बाद आपको यह वेरिएंट खरीदने के लिए 33,999 रुपये देने होंगे। जी हां, कंपनी ने फोन की कीमत 1,000 रुपये बढ़ा दी है।

Thank you for the love shown towards Phone (1)!

With fluctuating currency exchange rates & rising component costs, we had to change prices.

Starting today, Phone (1) will be available @flipkart for 8GB/128GB (INR 33,999), 8GB/256GB (INR 36,999), and 12GB/256GB (INR 39,999).

— Manu Sharma (@buildingnothing) August 18, 2022