Nothing Phone (1) को आज यानी 1 जुलाई से प्री-ऑर्डर किया जा सकेगा। पिछले कई दिनों से फोन की कीमत सामने आ रही है। साथ ही, फोन के फीचर्स भी लीक हो रहे हैं। कंपनी के CEO Carl Pei ने फोन में Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर कंफर्म किया है। वहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक, Apple और Samsung की तरह Nothing Phone (1) भी बिना चार्जर के आएगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इस फोन को इन्वाइट के जरिए प्री-ऑर्डर के लिए उतारा गया है। यूजर्स को फोन बुक करने के लिए 2,000 रुपये का पास खरीदना होगा।

Stufflistings के मुकुल शर्मा ने Nothing Phone (1) और Nothing Ear (1) बंडल की कीमत अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है। टिप्स्टर के मुताबिक, Nothing Phone (1) + Nothing Ear (1) बंडल की शुरुआती 8GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 469.99 यूरो यानी 38,773 रुपये होगी।

वहीं, इसके 8GB RAM + 256GB वेरिएंट की कीमत 499.99 यूरो यानी 41,249 रुपये हो सकती है। जबकि, इसका टॉप 12GB RAM + 256GB वेरिएंट 549.99 यूरो यानी 45,378 रुपये में मिलेगा। हालांकि, टिप्स्टर ने यह भी बताया कि भारत में इसकी कीमत इससे कहीं कम होगी।

Nothing Phone (1) + Nothing Ear (1) bundle

8+128GB: €469.99 (Rs 38,773.90)

8+256GB: €499.99 (Rs 41,249.56)

12+256GB: €549.99 (Rs 45,378.57)

Do note that the Indian pricing is likely to be lower than this.#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/iBKfYmr043

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 30, 2022