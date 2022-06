Nothing Phone (1) का नया Hands-on वीडियो सामने आया है, जिसमें हर एंगल से फोन का डिजाइन देखा जा सकता है। Carl Pei की कंपनी के पहले फोन का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। कल यानी 21 जून को कंपनी ने Stock X पर इसके 100 यूनिट्स को सेल के लिए उपलब्ध कराया था, जहां इसके एक यूनिट के लिए $2679 (लगभग 2,09,333 रुपये) तक की बोली लगी है। फोन पर लगने वाली बोली से यूजर्स के बीच इसके क्रेज का अंदाजा लगाया जा सकता है। Also Read - कुछ ऐसा होगा Nothing Phone 1 का फ्रंट और बैक पैनल, हैंड्स-ऑन वीडियो में दिखी झलक

Also Read - Nothing Phone 1 फोन TUV सर्टिफिकेशन पर हुआ स्पॉट, Flipkart पर मिलेगा फोन कवर

Nothing Phone (1) को ग्लोबली 12 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। फोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स काफी समय से लीक हो चुके हैं। कंपनी के पहले ईयरबड्स Nothing Ear (1) की तरह ही फोन में भी ट्रांसपैरेंट बॉडी मिलेगी। इसके हैंड्स-ऑन वीडियो और कंपनी द्वारा टीज किए गए पोस्टर में इसे देखा जा सकता है।

पिछले सप्ताह नथिंग फोन 1 के रियर यानी बैक पैनल का डिजाइन सामने आया था। Marques Brownlee द्वारा शेयर किए गए YouTube वीडियो में इसका फ्रंट पैनल भी देखा जा सकता है। इसके बैक पैनल में यूनिक डिजाइन देखा जा सकता है। फोन में मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग फीचर दिया जाएगा। वहीं, इसमें दो रियर कैमरे दिए जाएंगे। फोन के बैक में कई LED लाइट्स दिए गए हैं, जो नोटिफिकेशन्स, कॉलिग आदि के समय ब्लिंक करेंगे।

Nothing Phone (1) में मिलेंगे ये फीचर्स

सामने आए हैंड्स-ऑन वीडियो में इसका फ्रंट पैनल अन्य किसी Android स्मार्टफोन की तरह ही है। डिस्प्ले के ऊपरी साइट में पंच-होल कट दिया गया है, जिसमें सेल्फी कैमरा मिलेगा। यह फोन 6.55 FHD+ OLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है। फोन के डिस्प्ले में 90Hz हाई रिफ्रेश रेट और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है।

Nothing Phone (1) के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 कस्टमाइज्ड प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसमें 8GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट मिल सकता है। यह 4,500mAh की बैटरी और फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग के साथ आ सकता है। इसमें Android 11 पर बेस्ड Nothing OS मिलेगा।

इस फोन के कैमरे की बात करें तो बैक में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन) फीचर के साथ मिलेगा। साथ ही, फोन में 2MP का एक मैक्रो कैमरा दिए जाने की उम्मीद है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP कैमरा मिल सकता है।