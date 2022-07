Nothing Phone (1) पिछले सप्ताह भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ है। कुछ यूजर्स ने इसके डिस्प्ले में आ रही गड़बड़ी रिपोर्ट की है। यूजर्स ने ट्विटर के जरिए फोन के डिस्प्ले में आने वाली इस खराबी का स्क्रीनशॉट और वीडियो शेयर किया है। यूजर द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में इसके डिस्प्ले में ग्रीन टिन्ट (Green Tint) की दिक्कत बताई है। हालांकि, यह AMOLED डिस्प्ले में आने वाली एक कॉमन गड़बड़ी है। कई ब्रांड के स्मार्टफोन के डिस्प्ले पैनल में इस तरह की दिक्कतें पहले भी पाई जा चुकी हैं। Also Read - Nothing Phone (1) को टक्कर देने आ गया Something! कम कीमत में मिलेगा हूबहू डिजाइन

नथिंग सपोर्ट टीम को फोन के डिस्प्ले में आने वाली इस दिक्कत को रिपोर्ट किया जा चुका है। अन्य ब्रांड जैसे कि Google Pixel 6 यूजर्स को भी इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा था। हालांकि, कुछ मैन्युफैक्चर्रस ने सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसे ठीक कर लिया था, जबकि कई बार यूजर को यूनिट रिप्लेस करवाना पड़ा था।

एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया है कि उसने Nothing Phone (1) को दो बार खरीदा और यूज किया। उसे दोनों ही यूनिट में यह दिक्कत आई। नथिंग सपोर्ट टीम की तरफ से फोन के डिस्प्ले में आ रही इस दिक्कत को लेकर कोई स्टेटमेंट अभी जारी नहीं किया गया है।

Nothing phone (1) के फीचर्स

नथिंग फोन (1) में 6.55 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और FHD+ रेजलूशन (1080 x 2400 पिक्सल) को सपोर्ट करता है। फोन के बैक में यूनिक लाइटिंग फीचर मिलता है, तो नोटिफिकेशन, चार्जिंग, कैमरा फिल लाइट के लिए यूज होता है। नथिंग का यह फोन IP53 वाटर और डस्ट प्रूफ है।

Nothing Phone (1) Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर पर काम करता है। फोन में 12GB तक RAM और 256GB स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। इसमें 4,500mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ 33W वायर्ड फास्ट और 15W वायरलेस चार्जिंग फीचर दिया गया है। नथिंग फोन Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है।

फोन के कैमरे की बात करें तो इसके बैक में दो कैमरे दिए गए हैं। इसके दोनों प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड कैमरे 50MP के हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16MP का कैमरा मिलेगा। यह स्मार्टफोन 31,999 रुपये की शुरुआती कीमत में आता है। इसे ब्लैक और व्हाइट दो कलर में खरीद सकते हैं।