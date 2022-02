Essential फोन को मिला नवंबर सिक्यूरिटी पैच

US बेस्ड Essential स्मार्टफोन पर हाल ही में 200 डॉलर का Family & Friend वाउचर दिया जा रहा था। यह वाउचर उन लोगों को दिया जा रहा है, जिन्होंने एक बार में फोन की पेमेंट की है। वहीं, अब इस स्मार्टफोन के लिए एक नया अपडेट जारी किया गया है। इस नए अपडेट में Essential PH-1 स्मार्टफोन को नवंबर का सिक्यूरिटी पैच मिला है। Also Read - Essential Phone PH-1 को मिला फरवरी 2020 सिक्योरिटी पैच, जानें फोन की स्पेसिफिकेशंस

इस नए अपडेट में कोई भी नए फीचर को शामिल नहीं किया गया है। बल्कि इस सिक्यूरिटी पैच में फिंगरप्रिंट जेस्चर को फिक्स किया गया है। वहीं, जिन लोगों के पास Essential फोन है अब वह फिंगरप्रिंट सेंसर का सही से इस्तेनाल कर पाएंगे। बता दें कि इस स्मार्टफोन के लॉन्च के बाद से कंपनी ने समय समय पर सभी अपडेट जारी किए हैं। Also Read - शाओमी Mi A2 को मिला अगस्त 2018 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच का अपडेट

इस अपडेट को बिल्ड नंबर NMJ32F से जारी किया गया है। इस अपडेट का साइज 57MB है। इस अपडेट जारी कर दिया गया है। इस बात की जानकारी कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्विट करके दी है। वहीं, आप सेंटिंग > अबाउट सेंटिग > सिस्टम अपडेट में जाकर अपडेट को डाउनलोड करने की कोशिश कर सकते है। इसे भी देखें: इजराइल की एक कंपनी ने iPhone के डुअल कैमरा लेंस को लेकर एप्पल पर किया मुकदमा

We’re rolling out a software update (build NMJ32F) with the November security patch + a fix for fingerprint gesture related instabilities.

— Essential (@essential) November 7, 2017