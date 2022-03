OnePlus 10 Pro की भारत लॉन्चिंग अब ऑफिशियली टीज हो गई है। इससे पहले लीक्स में सामने आ चुका है कि यह फोन भारत में 23 या फिर 24 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च तारीख के अलावा, फोन के रैम व स्टोरेज विकल्प के साथ-साथ कलर ऑप्शन की जानकारी भी ऑनलाइन सामने आई थी। बता दें, वनप्लस 10 प्रो फोन भारत से पहले चीन में लॉन्च हो चुका है। फोन में तीन बैक कैमरे मिलते है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का सेकेंडरी और 8MP का लास्ट सेंसर शामिल है। Also Read - 48MP कैमरा वाले OnePlus 9 Pro 5G पर आया सबसे बड़ा Discount, मिलेगी 13 हजार रुपये की छूट

OnePlus India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए OnePlus 10 Pro की भारत लॉन्चिंग को टीज किया है। फिलहाल, फोन की भारत लॉन्च तारीख को कंफर्म नहीं किया गया है। पुरानी लीक की मानें, तो यह फोन भारत में 24 मार्च तक लॉन्च हो सकता है।

Also Read - OnePlus Nord 3 के स्पेसिफिकेशन लीक, 12GB RAM और 150W फास्ट चार्जिंग होगी खासियत!

A billion stories to tell, a billion colours to capture.

This Holi, get ready to celebrate the colours of life like never before with the new #OnePlus10Pro5G co-developed with Hasselblad.

Capture it all. Capture it right. Stay tuned!

#ShotonOnePlus10Pro pic.twitter.com/CGwvJuDuS0

— OnePlus India (@OnePlus_IN) March 18, 2022