OnePlus अपने अब तक के सबसे दमदार स्मार्टफोन OnePlus 10 Pro को आज भारत में लॉन्च करेगा। इस स्मार्टफोन के अलावा कंपनी अपने दो ईयरबड्स को भी भारतीय बाजार में उतारने जा रही है। OnePlus 10 Pro 5G के साथ-साथ OnePlus Bullets Wireless Z2 और OnePlus Buds Pro का नया रेडिएंट सिल्वर वेरिएंट भी आज पेश किया जा जाएगा। वनप्लस के ये डिवाइसेज भारत के साथ-साथ अमेरिका और यूरोपीय बाजार में भी पेश होंगे। कंपनी इस फोन को पहले ही घरेलू बाजार में उतार चुकी है।

वनप्लस के ये डिवाइसेज भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे पेश होंगे। इस इवेंट को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स और YouTube चैनल के माध्यम से देखा जा सकता है।

