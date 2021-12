वनप्लस 9RT के अनाउंसमेंट के बाद ब्रांड की लॉन्च लाइनअप में अगला नंबर OnePlus 10 स्मार्टफोन का है। ब्रांड ने अभी तक इस डिवाइस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है मगर इस फोन के बारे में लीक्स काफी टाइम से आ रही हैं। अब एक नई खबर के मुताबिक, इस डिवाइस को चीनी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, जो इसके जल्द ही लॉन्च होने का इशारा देती है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - OnePlus 10 Pro जनवरी में होगा लॉन्च, 5000mAh बैटरी साथ मिलेंगे कई धांसू फीचर्स

OnePlus 10 लिस्टिंग

OnePlus 10 स्मार्टफोन को चीन की Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) वेबसाइट पर मॉडल नंबर NE2210 के साथ देखा गया है। लिस्टिंग के मुताबिक, इस फोन में 5G कनेक्टिविटी होगी और यह डुअल सिम सपोर्ट के साथ आएगा।

OnePus 10 ब्रांड का नया स्मार्टफोन होगा, जो Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह डिवाइस OnePlus 10 Pro के साथ पेश किया जाएगा। ब्रांड ने पिछले हफ्ते बताया था कि यह इस प्रो फोन को चीन में 4 जनवरी को लॉन्च करेगा। OnePlus 10 Pro के प्री-रजिस्ट्रेशन चीन में शुरू हो गए हैं। आइए इस प्रो मॉडल के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जान लेते हैं।

OnePlus 10 Pro specifications

OnePlus 10 Pro में low-temperature polycrystalline oxide (LTPO) 2।0 डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होगी। यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर से लैस होगा।

लीक्स के मुताबिक, वनप्लस 10 प्रो में एक 6.7-इंच QHD+ स्क्रीन होगी, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी। यह डिवाइस 12GB तक LPDDR5 RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज से लैस हो सकता है। इस फोन में 5,000mAh बैटरी हो सकती है।

कहा जा रहा है कि OnePlus 10 Pro की बैक पर तीन कैमरा सेंसर होंगे, जिनमें से एक 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस, एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस और एक 8 मेगापिक्सल का सेंसर होगा। फोन में सामने एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो सकता है।