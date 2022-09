वनप्लस ने अपने OnePlus 10R 5G स्मार्टफोन का नया Prime Edition लॉन्च किया है। यह मॉडल नए Prime Blue कलर में आता है। कंपनी ने अमेजन के जरिए इसके प्री-ऑर्डर शुरू कर दिए हैं। फोन की सेल विंडो कल, यानी 22 सितंबर को खुलेगी और यह 24 सितंबर तक जारी रहेगी। Also Read - OnePlus Diwali Head Start Sale: 22 सितंबर से शुरू होगी दिवाली सेल, स्मार्टफोन्स से लेकर स्मार्ट टीवी तक पर मिलेगा तगड़ा Discount

OnePlus 10R 5G Prime Edition के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स पुराने डिवाइस जैसे ही हैं। इसमें भी MediaTek Dimensity 8000 Max प्रोसेसर, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट वाली स्क्रीन मिलती है। आइए इस नए प्राइम एडीशन की कीमत और दूसरी डिटेल के बारे में जानते हैं।

वनप्लस ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि इन्होंने OnePlus 10R Prime Blue Edition लॉन्च कर दिया है। इन्होंने आगे कहा कि इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो गई और कस्टमर्स इसे 29,499 रुपये में खरीद सकते हैं। मगर यह कीमत ऑफर और डिस्काउंट को मिलाकर लागू होगी।

Get ready for something #OutOfTheBlue with an out-of-the-world experience. #OnePlus10RPrime Blue Edition is out there at Just INR 29,499. Pre-book now to avail exciting offers!

Know more: https://t.co/mxNLXwzMGk pic.twitter.com/8bUtVVxCps

— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 20, 2022