OnePlus 10R 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने आज यानी 28 अप्रैल को अपने वर्चुअल इवेंट More Power to You में इस स्मार्टफोन को पेश किया है। इसके साथ ही कंपनी ने OnePlus Nord CE 2 Lite और OnePlus Nord Buds भी भारतीय बाजार में लॉन्च किए हैं। Also Read - 50MP कैमरे, 5000mAh बैटरी और 12GB तक RAM वाला OnePlus 10R 5G लॉन्च, फोटो में देखें फर्स्ट लुक

वनप्लस 10R को चीन में पहले ही OnePlus Ace के रूप में लॉन्च किया जा चुका है। फोन के 2 वेरिएंट आए हैं। इसमें 150W SUPERVOOC Endurance Edition और 80W SUPERVOOC एडिशन शामिल है। आइये, इसकी कीमत, स्पेसिफिकेशन और सेल डेट आदि के बारे में जानते हैं। Also Read - OnePlus Nord CE 2 Lite 5G और OnePlus Nord Buds भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

OnePlus 10R 5G Specification

OnePlus के इस स्मार्टफोन में 2412X1080 वाला 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और आस्पेक्ट रेशियो 20.1:9 है। यह HDR10+ सपोर्ट के साथ आया है। इसमें MediaTek Dimensity 8100-MAX चिपसेट मिल रहा है। फोन के 2 RAM और स्टोरेज वेरिएंट आए हैं। बेस वेरिएंट में 8GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज और दूसरे में 12GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज मिल रहा है। Also Read - 50MP कैमरा, 4500mAh बैटरी और 12GB तक RAM वाले OnePlus 9RT 5G पर ऑफर्स की भरमार, Amazon से पर मिल रहा 4000 रुपये का Discount

इस डिवाइस में 4500mAh की बैटरी दी गई है, जो 150W SUPERVOOC सपोर्ट के साथ आती है। वहीं, 80W SUPERVOOC चार्जिंग सपोर्ट वाले वेरिएंट में 5000mAh की बैटरी मिल रही है। इसे 1-30 प्रतिशत तक चार्ज होने में 32 मिनट का सम लगता है। 150W वाला वेरिएंट की बैटरी को 1-30 प्रतिशत चार्ज होने में 3 मिनट का समय लगता है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो OnePlus 10R स्मार्टफोन के बैक साइड में 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का मेक्रो लेंस लगा है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन Android 12 पर बेस्ड OxygenOS 12.1 पर रन करता है। फोन का वजन 186 ग्राम है।

स्मार्टफोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। चार्जिंग के लिए डिवाइस में USB Type-C पोर्ट दिया गया है। फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर और नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट मिलता है। हैंडसेट 5G सपोर्ट के साथ आता है।

OnePlus 10R 5G Price in India

कंपनी ने इसके 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 80W/5000mAh बैटरी वाले वेरिएंट को 38999 रुपय में लॉन्च किया है। वहीं, 12GB RAM के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 80W/5000mAh बैटरी वाला वेरिएंट 42999 रुपये में आया है।

इसके अलावा फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ 150W/4500mah बैटरी वाले वेरिएंट को 43999 रुपये में लाया गया है। इसकी सेल से 4 मई दोपहर 12 बजे से Amazon पर शुरू हो जाएगी। हैंडसेट को 2 कलर ऑप्शन Sierra Black और Forest Green में लॉन्च किया गया है।