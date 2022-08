OnePlus 10T 5G को फाइनली आज भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह फोन लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर, 16GB LPDDR5 RAM और 150W फास्ट चार्जिंग स्पीड जैसे तगड़े फीचर्स के साथ आता है। सिर्फ फोन ही नहीं इस इवेंट में कंपनी ने OxygenOS 13 को लॉन्च किया है। Also Read - 150W फास्ट चार्जिंग, 16GB RAM और 120Hz डिस्प्ले के साथ OnePlus 10T 5G भारत में लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

OnePlus 10T 5G Price in India

दाम की बात करें, तो OnePlus 10T 5G फोन को तीन वेरिएंट्स में पेश किया गया है। फोन के 8GB RAM वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपये है। इसका 12GB RAM वेरिएंट 54,999 रुपये में आता है, जबकि इसका टॉप 16GB RAM वेरिएंट की कीमत 55,999 रुपये है। Also Read - 64MP कैमरा, 4700mAh बैटरी और 12GB तक RAM वाले iQOO Neo 6 5G पर तगड़ा Discount, Amazon से उठाएं कई Offers का लाभ

यह फोन Moonstone Black और Jade Green कलर ऑप्शन में आता है। फोन की प्री-बुकिंग भारत में आज Amazon की वेबसाइट के जरिए रात 9 बजे से शुरू हो जाएगी। फोन की सेल 6 अगस्त से शुरू होगी। Also Read - 150W फास्ट चार्जिंग, 12GB RAM, 50MP कैमरा और 120Hz डिस्प्ले वाले OnePlus 10R 5G को सस्ते में लाएं घर, Amazon पर मिल रहा सीधे Rs 4000 का Discount

OnePlus 10T 5G Specifications

-6.7 इंच का full-HD+ AMOLED डिस्प्ले

-120Hz रिफ्रेश रेट

-Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर

-16GB तक RAM

-50MP का Sony IMX766 प्राइमरी कैमरा

-4800mAh बैटरी

-150W की फास्ट चार्जिंग

OnePlus 10T स्मार्टफोन में Android 12 पर काम करता है। 6.7 इंच का full-HD+ AMOLED (2412×1080 पिक्सल) डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 16GB तक RAM दी गई है। इसके अलावा, फोन में 256GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। गेमिंग के लिए फोन में नया HyperBoost Gaming Engine दिया गया है।

लंबे गेमिंग सेशन के दौरान फोन को गर्म होने से बचाने के लिए कंपनी ने फोन में Next gen 3D Cooling 2.0 टेक्नोलॉजी दी है। इतना ही नहीं Oneplus ने गेमर्स के लिए फोन के साथ Glacier Mat केस भी पेश किया है। कंपनी का दावा है कि यह केस हैवी ग्राफिक्स गेम के दौरान घंटों तक फोन को कूल रखने में मदद करेगा।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें 50MP का Sony IMX766 प्राइमरी रियर कैमरा शामिल होगा। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 2MP मैक्रो सेंसर शामिल है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी वनप्लस के इस फोन में 16MP का कैमरा दिया है।

फोन की बैटरी 4800mAh की है, जिसके साथ 150W SuperVooc की फास्ट चार्जिंग स्पीड दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह स्पीड फोन को सिर्फ 3 मिनट में 28 प्रतिशत चार्ज करने की क्षमता रखता है। वहीं, 10 मिनट की चार्जिंग पर आप फोन का इस्तेमाल पूरे दिन कर सकते हैं। इस फोन में Battery health इंजन दिया गया है, जो कि रियल टाइम बैटरी हेल्थ को मॉनिटर करेगा। इन सब के साथ कंपनी ने दावा किया है कि वनप्लस 10टी 5जी की बैटरी 4 साल तक चलेगी।

कंपनी ने Android 13 बेस्ट OxygenOS 13 को भी लॉन्च कर दिया है, जो कि Oxygen OS 12 का अपग्रेड वर्जन है। इसमें यूजर्स को नया ‘Aquamorphic Design’ मिलेगा, जो कि पानी से प्रेरित है। इसमें समुद्र का Klein Blue और सूरज का orange कलर भी शामिल है। नई स्किन में नए डिजाइन के रूप में नया सर्कुलर आइकन और विजिट फीचर होगा इसमें Spatial Audio सपोर्ट भी शामिल है।