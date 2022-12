OnePlus जल्द ही भारतीय बाजार में अपना एक नया मोबाइल लॉन्च करने जा रहा है। इसका नाम OnePlus 10T Marvel Edition होगा। इसकी जानकारी वनप्लस इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके दी है और उसमें लिखा है कि मारवल फैन्स के लिए। बताते चलें कि कंपनी ने इस साल अगस्त महीने के दौरान वनप्लस 10T स्मार्टफोन को लॉन्च कर चुकी है, जिसमें दमदार स्पीड को ध्यान में रखते हुए Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट को दिया था। अब कंपनी ने मार्वल स्टूडियो के साथ साझेदारी एक स्पेशल एडिशन लॉन्च करेगी। Also Read - 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले OnePlus Nord CE 2 Lite 5G को सस्ते में लाएं घर, Amazon पर मिल रहा Discount

वनप्लस पहली बार Marvel एडिशन को लॉन्च नहीं करने जा रही है, इससे पहले साल 2018 में भी कंपनी OnePlus 6 Marvel Avengers Edition को लॉन्च कर चुकी है। OnePlus 10T Marvel Edition की टेस्टिंग कंपनी द्वारा पहले ही शुरू की जा चुका है और इस मोबाइल की लॉन्चिंग से पहले ही इसका बॉक्स एक वेबसाइट्स पर स्पॉट किया जा चुका है। अब इस बॉक्स को कंपनी ने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया है।

वनप्लस 10T के मार्वल एडिशन में मूनस्टोन ब्लैक कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। रिटेल बॉक्स में कंपनी तीन नए गुडिज को डिजाइन करके लॉन्च करेगी। इसमें एक Iron Man फोन कवर होगा, कैप्टन अमेरिका पॉपअप सोकेट और ब्लैक पैंथर फोन स्टैंड भी मिलेगा।

Stay tuned for an exciting offer created for Marvel fans. Head to the Red Cable Club platform to know more. pic.twitter.com/8iubOw2dhb

— OnePlus India (@OnePlus_IN) December 14, 2022