OnePlus ने भारत में अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 11 की लॉन्च डेट अनाउंंस कर दी है। कंपनी नए साल में OnePlus 11 5G के साथ-साथ OnePlus Buds Pro 2 भी भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। वनप्लस के अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन में Qualcomm का लेटेस्ट चिपसेट मिलेगा। OnePlus Cloud 11 इवेंट में इस स्मार्टफोन से पर्दा उठाया जाएगा। स्मार्टफोन की लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - OnePlus 11 का टीजर हुआ रिलीज, कर्व्ड डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी के साथ हो सकता है लॉन्च

OnePlus 11 5G और OnePlus Buds Pro 2 ईयरबड्स 7 फरवरी, 2022 को भारत में लॉन्च होंगे। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इसकी लॉन्च डेट अनाउंस की है। साथ ही एक टीजर भी जारी किया है। Also Read - OnePlus 10T Marvel Edition भारत में जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने शेयर किया पोस्टर

टीजर वीडियो में स्मार्टफोन की झलक देखने को मिली है। पिछले सप्ताह भी एक टीजर वीडियो लीक हुआ था, जिसमें फोन का डिजाइन सामने आया था। टीजर वीडियो के अनुसार, हैंडसेट में सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। इसके बीच में Hasselblad का लोगो दिया गया है। टीजर वीडियो में दिख रहा डिजाइन OnLeaks के रेंडर के समान ही था।

Find out what awaits on #Cloud11#TheShapeofPower arrives on February 7

— OnePlus India (@OnePlus_IN) December 19, 2022